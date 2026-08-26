Küçükçekmece'de Trafik Kazası: 3 Polis Yaralı
Kaçan şüpheliyi takip eden yunus polisleri kaza yaptı, 3 polis yaralandı, durumu stabil.
Küçükçekmece'de, aracıyla kaçan şüpheliyi takip ederken meydana gelen trafik kazasında 3 yunus polisi yaralandı.
Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı motosikletli yunus timleri, şüpheli bir aracı durdurmak istedi.
Aracın sürücüsü hızlanıp kaçmaya başlayınca polis ekipleri motosikletle şüpheliyi takip etti.
Bu sırada meydana gelen trafik kazasında 3 polis memuru yaralandı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulansla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralı polislerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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