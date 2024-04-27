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Küçükçekmece'de yeğenini bıçakla öldüren şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Söğütlüçeşme Mahallesi'nde bir kadının amcası tarafından bıçaklandığı ihbarı üzerine olay yerine gitti.

Ekipler, yaptıkları incelemede, ailevi nedenlerle aralarında anlaşmazlık olan N.A'nın (31) amcası Ö.A. (37) tarafından bıçaklandığını tespit etti.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede N.A'nın olay yerinde hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Polis ekiplerince yakalanan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.