Küçükçekmece'de Zincirleme Kaza

Küçükçekmece'de, toplam 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
D-100 kara yolunun Sefaköy mevkisinde 2 otomobil ve 1 hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kazanın etkisiyle devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
D-100 kara yolunun Avcılar istikametindeki aksayan trafik akışı, kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
