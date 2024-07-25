Küçükçekmece'deki Cemevi ve Kültür Merkezi'nde Yangın Çıktı

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(İSTANBUL)- Küçükçekmece'de bulunan Cemevi ve Kültür Merkezi'nde öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Küçükçekmece Cennet Mahallesi Yeniyol Caddesi üzerindeki Cemevi ve Kültür Merkezi'nde öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev ve dumanlar kısa sürede cemevini sararken bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın yaklaşık 2 saat sonra herhangi bir can kaybı olmadan söndürüldü. Yangında zarar gören cemevi, kullanılamaz hale geldi.