Küçükçekmece'de metruk binada yangın
Küçükçekmece Gültepe Mahallesi'nde 3 katlı metruk bir binanın giriş katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Küçükçekmece'de 3 katlı metruk binanın giriş katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Gültepe Mahallesi İkbal Sokak'taki 3 katlı metruk binanın giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Kaynak: AA
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