Kudüs Kilise Liderleri Gazze'de Kalpleri Kırık Döndü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kudüs Kilise Liderleri Gazze'de Kalpleri Kırık Döndü

Kudüs Kilise Liderleri Gazze\'de Kalpleri Kırık Döndü
22.07.2025 15:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kudüs'ün din adamları, Gazze'deki yıkımı ve insani krizi gözler önüne serdi.

Kudüs'teki Katolik ve Ortodoks kiliselerinin liderleri Kudüs Rum Ortodoks Kilisesi Patriği 3. Theophilos ile Kudüs Latin Patriği Kardinal Pierbattista Pizzaballa, İsrail'in Gazze'de hedef aldığı Kutsal Aile Kilisesi'ne yaptıkları ziyaretten "kalpleri kırık" şekilde döndüklerini söyledi.

3. Theophilos ve Pizzaballa, işgal altındaki Doğu Kudüs'te düzenledikleri basın toplantısında, Gazze'de İsrail'in hedef aldığı Kutsal Aile Kilisesi'ne yaptıkları ziyareti değerlendirdi.

Kudüs Latin Patriği Kardinal Pizzaballa, Gazze'ye yaptıkları ziyaretten kalpleri kırık olarak döndüklerini, Gazze'nin yıkım içinde olduğunu, insanların sürgün içinde kaç gün geçirdiğini bilmeden çadırlarda kaldığını, "alıştıkları için çocukların patlayan bombalar karşısında irkilmeden oynadığını" anlattı.

Gazze'deki kiliseler ile bunlara bağlı hastane ve aşevlerinin herkes için sığınak görevi gördüğüne işaret eden Pizzaballa, "İnsani yardım sadece gerekli değil aynı zamanda ölüm kalım meselesi. Buna izin vermemek sadece geciktirme değil bir ölüm cezası. Yemek, su, ilaç, barınak eksikliğiyle geçen her saat daha fazla zarara yol açıyor." diye konuştu.

İnsanlar, bir öğün yemek için saatlerce güneşin altında bekliyor

İnsanların bir öğün yemek için saatlerce güneşin altında beklediğini gördüklerini anlatan Pizzaballa, "bunun bir aşağılama anlamına geldiğini, ahlaki olarak kabul edilemez ve meşrulaştırılamaz olduğunu" söyledi.

Bölge ve dünya liderlerine seslenen Pizzabella, Papa 14. Leo'nun "insan hakları hukuku, sivillerin korunması zorunluluğuna uyulması, toplu cezalandırma, ayrım gözetmeksizin güç kullanımı ve insanların zorla yerinden edilmesinin engellenmesi" yönündeki çağrısını hatırlattı.

"Savaşı bitirme, insanların ortak iyiliğini en üst öncelik olarak koyma zamanı geldi"

Pizzabella, "Bu saçmalığı sonlandırma, savaşı bitirme, insanların ortak iyiliğini en üst öncelik olarak koyma zamanı geldi." ifadesini kullandı.

İsrail'in kiliselerin Gazze'ye göndereceği 500 ton insani yardıma onay verdiğini aktaran Pizzabella, ancak bu yardımın içeri gönderilmesinin karmaşık bir süreç olduğunu ifade etti. Pizzabella, din adamları Gazze'ye girdiğinde gıda almak için kiliseye pek çok kişinin geldiğini anlattı.

Pizzabella, ABD Başkanı Donald Trump'tan Gazze'ye saldırıların durdurulması için daha aktif rol almasını istedi.

Gazze'de Filistinli bir babanın uzuvlarını kaybetmiş çocuklarının başında dua etmesinin kendisini etkilediğini dile getiren Pizzabella, Filistinlilerin "açlık ve susuzluk içinde hayata tutunduğunu, yıkımın çok büyük olduğunu" vurguladı.

AA muhabirinin, "işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Hristiyan köyü Taybe'ye saldırısında İsrail polisinin soruşturmasına göre kilisenin zarar görmediği yönündeki bulguyu nasıl değerlendirdiğini" sorması üzerine Pizzabella, "Batı Şeria'nın kanunsuz bir yer haline geldiğini" söyledi.

Pizzabella, Gazze'de kiliseye düzenlenen saldırıda 3 kişinin öldüğünü ancak bugüne kadar öldürülen Filistinlilerin sayısının binlerle ifade edildiğini, hemen her gün onlarca insanın öldüğünü ve Hristiyanların Filistin halkının bir parçası olarak bu saldırıların kurbanı olduğunu dile getirdi.

-"Sessizlik suç ortaklığı anlamına geliyor"

Aynı şekilde 3. Theophilos da uluslararası topluma, "Gazze'de yaşanan sıkıntılar karşısında sessizliğin suç ortaklığı anlamına geldiği" mesajını gönderdiklerini belirtti.

Gazze'deki Hristiyan cemaatin kendilerine çektikleri açlığın boyutunu anlattığını paylaşan 3. Theophilos, Filistinlilerin şubat ayından itibaren et veya tavuk görmediğini, böcekli pirinç veya makarna yediklerini aktardı.

Gazze'yi ziyaretlerinin ardından ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee ile bir araya geldiklerini aktaran 3. Theophilos, buna karşın İsrail'den Başbakan Binyamin Netanyahu veya diğer İsrailli yetkililerle görüşmediklerini söyledi.

İsrail ordusunun Gazze kentinin kuzeyinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Kutsal Aile Kilisesi'ne 17 Temmuz'da düzenlediği saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmiş, aralarında kilisenin papazının da yer aldığı 10 kişi de yaralanmıştı.

Kudüs Rum Ortodoks Kilisesi Patriği 3. Theophilos ile Orta Doğu'daki en üst düzey Katolik din adamı olan Kudüs Latin Patriği Kardinal Pierbattista Pizzaballa, İsrail ordusunun tank atışıyla hedef aldığı Kutsal Aile Kilisesi'ni ziyaret etmek üzere 18 Temmuz'da Gazze'ye gitmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güncel, Dünya, Gazze, Kudüs, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kudüs Kilise Liderleri Gazze'de Kalpleri Kırık Döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Filenin Sultanları’na büyük ayıp Filenin Sultanları'na büyük ayıp
’Kadıköy Boğası’na yaptıklarına bakın Tepkiler çığ gibi 'Kadıköy Boğası'na yaptıklarına bakın! Tepkiler çığ gibi
Fenerbahçe’den hayatını kaybeden Duygu Özdin için anlamlı mesaj Fenerbahçe'den hayatını kaybeden Duygu Özdin için anlamlı mesaj
AK Partili bir isimden daha Mehmet Murat Çalık için ’tutuksuz yargılama’ çağrısı AK Partili bir isimden daha Mehmet Murat Çalık için 'tutuksuz yargılama' çağrısı
Aracını yol kenarına park eden sürücü, yüzlerce kutu ilaç buldu Aracını yol kenarına park eden sürücü, yüzlerce kutu ilaç buldu
Ordu’da eğlence merkezinde kavga 1 kişi hayatını kaybetti Ordu'da eğlence merkezinde kavga! 1 kişi hayatını kaybetti
Resmen açıklandı Onyekuru Süper Lig’e geri döndü Resmen açıklandı! Onyekuru Süper Lig'e geri döndü
Erdek’te günlerdir devam eden su kesintisiyle altından “sabotaj“ çıktı Erdek'te günlerdir devam eden su kesintisiyle altından "sabotaj" çıktı
Samsun’da işçiler ölümden döndü İskele halatı koptu, emniyet kemeri hayatta tuttu Samsun'da işçiler ölümden döndü! İskele halatı koptu, emniyet kemeri hayatta tuttu
Batman’da 20 santim uzunluğunda etçil çekirge görüntülendi Batman'da 20 santim uzunluğunda etçil çekirge görüntülendi
Belçika Kralı Philippe: Gazze’deki durum insanlık için bir utanç Belçika Kralı Philippe: Gazze'deki durum insanlık için bir utanç

15:24
Pazardaki fiyatları gören AK Partili vekilin tepkisi bomba: Ya bu nedir
Pazardaki fiyatları gören AK Partili vekilin tepkisi bomba: Ya bu nedir?
15:03
Yarın için alarm çanları İstanbul 40 dereceyi hissedecek, komşuda tatil ilan edildi
Yarın için alarm çanları! İstanbul 40 dereceyi hissedecek, komşuda tatil ilan edildi
14:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gururlandıran sözler: Oran yüzde 80’in üzerine çıktı, destan yazıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gururlandıran sözler: Oran yüzde 80'in üzerine çıktı, destan yazıyoruz
13:03
Duyanlar kulaklarına inanamıyor İşte KKTC’deki yeni asgari ücret
Duyanlar kulaklarına inanamıyor! İşte KKTC'deki yeni asgari ücret
20:37
Göztepe yeni formalarını tanıttı Görenler bir daha baktı
Göztepe yeni formalarını tanıttı! Görenler bir daha baktı
20:25
Galatasaray ile anlaşan Osimhen’e bomba talip
Galatasaray ile anlaşan Osimhen'e bomba talip
20:22
Maydonoz Döner’in kuruluş nedeni ortaya çıktı: FETÖ ile iltisaklı ailelere destek
Maydonoz Döner'in kuruluş nedeni ortaya çıktı: FETÖ ile iltisaklı ailelere destek
20:16
Haciz işlemi gerçekleştiren icra memuru ve avukata silahlı saldırı
Haciz işlemi gerçekleştiren icra memuru ve avukata silahlı saldırı
20:15
Tekirdağ’da anız yangını büyüdü
Tekirdağ'da anız yangını büyüdü
20:06
Sakarya ve Bilecik’te orman yangını: 4 köy tahliye edildi
Sakarya ve Bilecik'te orman yangını: 4 köy tahliye edildi
20:00
İBB’ye yönelik soruşturmada 8 kişi tutuklandı
İBB'ye yönelik soruşturmada 8 kişi tutuklandı
19:37
Zabıta parkta çekirdek kabuklarını yere atan gençleri affetmedi, ellerine süpürgeyi verdi
Zabıta parkta çekirdek kabuklarını yere atan gençleri affetmedi, ellerine süpürgeyi verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2025 15:41:14. #7.13#
SON DAKİKA: Kudüs Kilise Liderleri Gazze'de Kalpleri Kırık Döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.