Kudüs Kilise Liderleri Gazze\'de Kalpleri Kırık Döndü

Kudüs'teki Katolik ve Ortodoks kiliselerinin liderleri Kudüs Rum Ortodoks Kilisesi Patriği 3. Theophilos ile Kudüs Latin Patriği Kardinal Pierbattista Pizzaballa, İsrail'in Gazze'de hedef aldığı Kutsal Aile Kilisesi'ne yaptıkları ziyaretten "kalpleri kırık" şekilde döndüklerini söyledi.

3. Theophilos ve Pizzaballa, işgal altındaki Doğu Kudüs'te düzenledikleri basın toplantısında, Gazze'de İsrail'in hedef aldığı Kutsal Aile Kilisesi'ne yaptıkları ziyareti değerlendirdi.

Kudüs Latin Patriği Kardinal Pizzaballa, Gazze'ye yaptıkları ziyaretten kalpleri kırık olarak döndüklerini, Gazze'nin yıkım içinde olduğunu, insanların sürgün içinde kaç gün geçirdiğini bilmeden çadırlarda kaldığını, "alıştıkları için çocukların patlayan bombalar karşısında irkilmeden oynadığını" anlattı.

Gazze'deki kiliseler ile bunlara bağlı hastane ve aşevlerinin herkes için sığınak görevi gördüğüne işaret eden Pizzaballa, "İnsani yardım sadece gerekli değil aynı zamanda ölüm kalım meselesi. Buna izin vermemek sadece geciktirme değil bir ölüm cezası. Yemek, su, ilaç, barınak eksikliğiyle geçen her saat daha fazla zarara yol açıyor." diye konuştu.

İnsanlar, bir öğün yemek için saatlerce güneşin altında bekliyor

İnsanların bir öğün yemek için saatlerce güneşin altında beklediğini gördüklerini anlatan Pizzaballa, "bunun bir aşağılama anlamına geldiğini, ahlaki olarak kabul edilemez ve meşrulaştırılamaz olduğunu" söyledi.

Bölge ve dünya liderlerine seslenen Pizzabella, Papa 14. Leo'nun "insan hakları hukuku, sivillerin korunması zorunluluğuna uyulması, toplu cezalandırma, ayrım gözetmeksizin güç kullanımı ve insanların zorla yerinden edilmesinin engellenmesi" yönündeki çağrısını hatırlattı.

"Savaşı bitirme, insanların ortak iyiliğini en üst öncelik olarak koyma zamanı geldi"

Pizzabella, "Bu saçmalığı sonlandırma, savaşı bitirme, insanların ortak iyiliğini en üst öncelik olarak koyma zamanı geldi." ifadesini kullandı.

İsrail'in kiliselerin Gazze'ye göndereceği 500 ton insani yardıma onay verdiğini aktaran Pizzabella, ancak bu yardımın içeri gönderilmesinin karmaşık bir süreç olduğunu ifade etti. Pizzabella, din adamları Gazze'ye girdiğinde gıda almak için kiliseye pek çok kişinin geldiğini anlattı.

Pizzabella, ABD Başkanı Donald Trump'tan Gazze'ye saldırıların durdurulması için daha aktif rol almasını istedi.

Gazze'de Filistinli bir babanın uzuvlarını kaybetmiş çocuklarının başında dua etmesinin kendisini etkilediğini dile getiren Pizzabella, Filistinlilerin "açlık ve susuzluk içinde hayata tutunduğunu, yıkımın çok büyük olduğunu" vurguladı.

AA muhabirinin, "işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Hristiyan köyü Taybe'ye saldırısında İsrail polisinin soruşturmasına göre kilisenin zarar görmediği yönündeki bulguyu nasıl değerlendirdiğini" sorması üzerine Pizzabella, "Batı Şeria'nın kanunsuz bir yer haline geldiğini" söyledi.

Pizzabella, Gazze'de kiliseye düzenlenen saldırıda 3 kişinin öldüğünü ancak bugüne kadar öldürülen Filistinlilerin sayısının binlerle ifade edildiğini, hemen her gün onlarca insanın öldüğünü ve Hristiyanların Filistin halkının bir parçası olarak bu saldırıların kurbanı olduğunu dile getirdi.

-"Sessizlik suç ortaklığı anlamına geliyor"

Aynı şekilde 3. Theophilos da uluslararası topluma, "Gazze'de yaşanan sıkıntılar karşısında sessizliğin suç ortaklığı anlamına geldiği" mesajını gönderdiklerini belirtti.

Gazze'deki Hristiyan cemaatin kendilerine çektikleri açlığın boyutunu anlattığını paylaşan 3. Theophilos, Filistinlilerin şubat ayından itibaren et veya tavuk görmediğini, böcekli pirinç veya makarna yediklerini aktardı.

Gazze'yi ziyaretlerinin ardından ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee ile bir araya geldiklerini aktaran 3. Theophilos, buna karşın İsrail'den Başbakan Binyamin Netanyahu veya diğer İsrailli yetkililerle görüşmediklerini söyledi.

İsrail ordusunun Gazze kentinin kuzeyinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Kutsal Aile Kilisesi'ne 17 Temmuz'da düzenlediği saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmiş, aralarında kilisenin papazının da yer aldığı 10 kişi de yaralanmıştı.

Kudüs Rum Ortodoks Kilisesi Patriği 3. Theophilos ile Orta Doğu'daki en üst düzey Katolik din adamı olan Kudüs Latin Patriği Kardinal Pierbattista Pizzaballa, İsrail ordusunun tank atışıyla hedef aldığı Kutsal Aile Kilisesi'ni ziyaret etmek üzere 18 Temmuz'da Gazze'ye gitmişti.