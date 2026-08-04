Kudüs Konulu Bakanlar Toplantısı Amman\'da

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi'nin ev sahipliğinde yarın Amman'da düzenlenecek Kudüs konulu Bakanlar toplantısına katılacak. Toplantıda, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki gelişmeler ile İsrail'in uluslararası hukuka aykırı uygulamaları ele alınacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenecek Kudüs konulu Bakanlar toplantısına katılacak.

Üst düzey Dışişleri Bakanlığı yetkilisinden edinilen bilgiye göre, toplantıda Türkiye ve Ürdün'ün yanı sıra, Filistin, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan, Katar, Endonezya, Bahreyn, Irak, Fas, Tunus, Cezayir, Somali ve Malezya'dan üst düzey yetkilileri ve Arap Ligi Genel Sekreteri de hazır bulunacak.

Toplantıda, Kudüs'teki kutsal mekanların tarihi ve hukuki statüsünün korunmasının önemi ve bununla bağlantılı hususlar ele alınacak. Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki gelişmeler ile İsrail'in uluslararası hukuka aykırı uygulamalarının değerlendirileceği toplantıda, Gazze'deki ateşkes süreci, Filistin meselesi bağlamında yaşanan son gelişmeler ve iki devletli çözüm vizyonunun hayata geçirilmesine yönelik uluslararası çabalar gözden geçirilecek. Toplantıda, bölgesel barış ve istikrarın güçlendirilmesi amacıyla ortak tutum ve iş birliği imkanları istişare edilecek.

MESCİD-İ AKSA'NIN STATÜSÜNÜ DEĞİŞTİRMEYE YÖNELİK UYGULAMALARDAN DUYULAN ENDİŞE BELİRTİLECEK

Fidan toplantıdaki hitabında, Kudüs'ün Müslümanlar bakımından taşıdığı dini, tarihi ve kültürel önemi vurgulayacak ve şehrin tarihi ve hukuki statüsünün korunmasının uluslararası toplumun ortak sorumluluğu olduğunun altını çizecek.

İsrail'in, Mescid-i Aksa'nın tarihi ve hukuki statüsünü değiştirmeye yönelik uygulamaları, yerleşimci terörü ve provokatif eylemleri ile Kudüs'teki Hristiyan kutsal mekanları ve kurumlarını hedef alan ihlallerinden duyulan endişeyi dile getirecek olan Fidan, bazı ülkelerin büyükelçiliklerini Kudüs'e taşımalarının uluslararası hukuka ve ilgili Birleşmiş Milletler kararlarına aykırı olduğunu, bu uygulamaların Kudüs'ün uluslararası kabul görmüş statüsünü zedelediğini ve iki devletli çözüm perspektifine zarar verdiğini ifade edecek.

Bakan Fidan, Doğu Kudüs'te Filistinlilerin zorla yerlerinden edilmesi ve ev yıkımları dahil şehrin demografik yapısını değiştirmeye yönelik uygulamalardan duyulan derin endişeyi dile getirecek, Batı Şeria'da fiili ilhak politikaları ile yerleşimci terörünün giderek arttığına dikkati çekecek. Fidan, uluslararası toplumun İsrail'in uluslararası hukuku ihlal eden uygulamalarına karşı somut adımlar atmasının ve işlenen suçların cezasız kalmamasının önemini vurgulayacak.

Fidan, Türkiye'nin Gazze Barış Planı'nın uygulanmasına yönelik yol haritasının oluşturulmasına yapıcı katkılar sunduğunu, söz konusu sürecin Batı Şeria ve Doğu Kudüs bakımından da olumlu sonuçlar doğurmasının beklendiğini belirtecek.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu hükümetinin, Gazze Barış Planı'nın uygulamaya konulmasına yönelik yol haritasının üzerinde sağlanan mutabakata rağmen Gazze'yi hedef almayı sürdürmesinin kabul edilemez olduğunu da aktaracak olan Fidan, bunun en güçlü şekilde kınanması gerektiğini kaydedecek. Fidan, bölgeyi mütemadiyen bir çatışma sarmalı içinde tutarak kendi yayılmacı gündemini ilerletmek isteyen Netanyahu'ya karşı uluslararası diplomatik baskının artırılmasında toplantıya katılan tarafların oynayabileceği kilit rollerin altını çizecek.