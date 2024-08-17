Kudüs Latin Patriği: Gazze'de ateşkese varmak için koşullar iyi - Son Dakika
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Kudüs Latin Patriği: Gazze'de ateşkese varmak için koşullar iyi

Kudüs Latin Patriği Kardinal Pierbattista Pizzaballa, İsrail saldırısı altındaki Gazze'de ateşkese varmak için koşulların iyi olduğunu belirtti. Pizzaballa, ABD, Mısır ve Katar tarafından yürütülen anlaşma sürecinin umut verici olduğunu söyledi.

17.08.2024 18:16
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Kudüs Latin Patriği Kardinal Pierbattista Pizzaballa, İsrail saldırısı altındaki Gazze'de ateşkese varmak için koşulların iyi olduğuna inandığını ancak buna karşı çıkanların da her zaman olacağını söyledi.

Vatikan'ın resmi yayın organı VaticanNews'te yer alan habere göre, Kardinal Pizzaballa, Vatikan'ı takip eden bir grup gazeteciye bölgedeki gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.

Kardinal Pizzaballa, ABD, Mısır ve Katar tarafından yürütülen Gazze'de ateşkes ve esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin anlaşma sürecinin hedefine ulaşıp ulaşamayacağı sorusuna, "Evet, şu anda bir anlaşmaya varmak için en iyi koşulların olduğuna inanıyorum. Elbette her zaman karşı çıkanlar olacaktır, engeller eksik değil ama şartların olgunlaştığına inanıyorum. Savaşın bu aşaması nihayet tamamlanabilir ve dolayısıyla İran'ın doğrudan müdahalesiyle çatışmanın tırmanması, genişlemesi ve savaşın Lübnan'a da yayılması önlenebilir. Tekrar ediyorum, pek çok zorluk var ama bu durumu sonlandırmak için sadece ara bulucuların değil, aynı zamanda ABD'nin de büyük bir çaba gösterdiğine inanıyorum. Beklentiler umut verici." yanıtını verdi.

Kardinal Pizzaballa, ateşkes anlaşmasının İran'ın İsrail'e müdahale etmesini önleyip önleyemeyeceğine dair, "Kendimizi kandırmamalıyız. Çatışma henüz bitmedi. Gazze'deki sürekli bombalamalarla, herkesin gözünün önünde olan ve bizi her zaman konuşamaz hale getiren trajediyle bunu net bir şekilde görüyoruz." ifadesini kullandı.

Gazze'deki durum konusunda haklı olarak çok konuşulduğunu ama bunun yanı sıra Batı Şeria'daki durumun da son derece ciddi olduğunu belirten Pizzaballa, yasa dışı yerleşimciler ile Filistinliler arasında devam eden çatışmaların hatta İsrail ordusunun oradaki varlığının Filistinlilerin hayatını giderek daha karmaşık ve zor hale getirdiğini kaydetti.

Kardinal Pizzaballa, "Patlama riski var, bu yüzden öncelikle Gazze'de bir ateşkes için ve ardından Batı Şeria genelinde mümkün olduğunca düzeni, güvenliği ve olağan hayatı yeniden sağlamak için çok çalışmalıyız." diye konuştu.

ABD, Mısır ve Katar, Doha'daki ateşkes müzakereleriyle ilgili bu hafta içinde ortak bir açıklama yapmış ve görüşmelerin gelecek hafta Kahire'de devam etmesi kararı alındığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

İsrail, Katar, Mısır, Gazze, Kudüs, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kudüs Latin Patriği: Gazze'de ateşkese varmak için koşullar iyi - Son Dakika

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