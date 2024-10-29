Kudüs'te, Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yılı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi

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İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir resepsiyon düzenledi.

Doğu Kudüs'teki Yunus Emre Türk Kültür Merkezinde Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi İsmail Çobanoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen resepsiyona, Filistinliler ve bölgede yaşayan Türk vatandaşları katıldı.

Resepsiyon İstiklal Marşı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı için yayımladığı mesajın okunmasıyla başladı.

Büyükelçi Çobanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhuriyet'in 101. yaşında olması nedeniyle gurur duyduklarını ancak gerek Türkiye'deki terör saldırısı gerekse Gazze'deki saldırılar nedeniyle buruk duygular içinde olduklarını söyledi.

Filistinlilerin İsrail'in kısıtlamaları nedeniyle Doğu Kudüs'e gelemediğini, gelecekteki Cumhuriyet Bayramı resepsiyonlarına onların da daha geniş katılımıyla, bu özel günü kutlamayı umduklarını dile getiren Çobanoğlu, "İşgal altında bir toprakta görev yaparken insan, Cumhuriyetimizin ne kadar değerli olduğunu idrak edebiliyor. (Filistin'de) Burada 70 yılı aşkın süredir devam eden işgal var. Biz Türkiye olarak iki devletli çözümü destekliyoruz. Bunun uluslararası adaletin, uluslararası hukukun gerekliliği olduğunu düşünüyoruz. Cumhuriyetimizin kazanımlarının ne kadar kıymetli olduğunu anlamamız için vesile." diye konuştu.

Çobanoğlu, Türkiye'nin "en değerli mirası Cumhuriyeti" korumak, Türkiye yüzyılını idrak etmek için çok çalışmak gerektiğini kaydetti.