Kudüs'teki Nebi Samuel Camisi Tehlikede

Filistin'e bağlı Kudüs Valiliği, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeybatısındaki tarihi Nebi Samuel Camisi'nin "en tehlikeli Yahudileştirme süreciyle" karşı karşıya olduğunu açıkladı.

Kudüs Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail makamlarının "arkeolojik alanı geliştirme" bahanesiyle Nebi Samuel köyü ile Beyt İksa beldesine ait yaklaşık 110 dönüm araziye el koyduğu ifade edildi.

Açıklamada, el konulan alanların tarihi cami ile çevresini de kapsadığı belirtilerek, İsrail'in 1967'den bu yana bölgede yürüttüğü uygulamaların "imar veya düzenleme çalışması değil, toprakları, Filistin anlatısını, bölge sakinlerini ve İslami kutsalları hedef alan kapsamlı bir Yahudileştirme projesi" olduğu kaydedildi.

Valiliğin açıklamasında, Nebi Samuel Camisi'nin Kudüs çevresindeki en önemli İslami tarihi yapılardan biri olduğu, Eyyubi ve Memluk dönemlerine ait mimari özellikler taşıdığı ve Hazreti Samuel'e atfedilen makamı barındırdığı aktarıldı.

İsrail'in, Tevrat'taki bir anlatıya dayanarak bölgede "Hazreti Samuel'in mezarının bulunduğu" iddiasını öne sürdüğü belirtilen açıklamada, bu çerçevede Filistinlilerin bölgeye erişiminin kısıtlandığı, caminin bazı bölümlerinin Yahudi ibadethanesine dönüştürüldüğü ve Müslümanlara ayrılan ibadet alanlarının daraltıldığı ifade edildi.

Açıklamada, İsrail'in 1971 yılında "nadir tarihi eserleri koruma" gerekçesiyle köydeki evlerin büyük bölümünü yıktığı ve sakinlerini zorla göç ettirdiği, bugün köyde yaklaşık 300 Filistinlinin "zor ve izole edilmiş şartlarda" yaşamını sürdürdüğü kaydedildi.

İsrail'in 1995 yılında Nebi Samuel çevresini "milli park" ilan ederek binlerce dönüm araziye el koyduğu belirtilen açıklamada, bunun köyü kuşatılmış ve izole edilmiş bir bölgeye dönüştürdüğü ifade edildi.

Valiliğin açıklamasında, İsrail makamlarının 1992'den bu yana yürüttüğü arkeolojik kazılarda Yahudi anlatısını destekleyen bulgular ortaya çıkmadığı, buna karşın bölgede belirgin İslami eser ve yapıların tespit edildiği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca İsrail güçlerinin cami çatısını askeri ve gözetleme amaçlı kullandığı, çevresinde Yahudileştirme faaliyetleri düzenlediği ve yapının bazı bölümlerine aşamalı olarak el koyduğu belirtildi.

Kudüs Valiliğinin açıklamasında, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) başta olmak üzere uluslararası kuruluşlara, Nebi Samuel Camisi ve çevresinin korunması için müdahale çağrısında bulunuldu.