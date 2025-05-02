Kudüs'teki Orman Yangını Acil Durum Yarattı

KUDÜS, 2 Mayıs (Xinhua) -- Kudüs yakınlarındaki bir orman yangını, 30 Nisan 2025.
İsrail, Kudüs'ün batısında yer alan tepelerde hızla yayılan orman yangınları nedeniyle çarşamba günü acil durum alarm seviyesini en üst düzeye çıkararak uluslararası yardım çağrısında bulundu. (Fotoğraf: Gil Cohen Magen/Xinhua)
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