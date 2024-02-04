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Kudüs'teki Dünya Kiliseler Konseyi Koordinatörü: Saldırıların sebebi İsrail'deki aşırılıkçı hükümet - Son Dakika
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Kudüs'teki Dünya Kiliseler Konseyi Koordinatörü: Saldırıların sebebi İsrail'deki aşırılıkçı hükümet

Kudüs\'teki Dünya Kiliseler Konseyi Koordinatörü: Saldırıların sebebi İsrail\'deki aşırılıkçı hükümet

Yusuf Dahir, Yahudi yerleşimcilerin Kudüs'te bir rahibe yönelik saldırısına tepki göstererek, saldırıların sebebinin İsrail'deki aşırılıkçı hükümet olduğunu söyledi. Dahir, aşırılıkçı bakanların bu türden saldırıları teşvik eden açıklamalarını televizyonlardan duyduklarını belirtti. Aşırılıkçı tavrın Gazze savaşına sebep olduğunu kaydeden Dahir, Kudüs'ün etnik temizliğe tabi tutulmasını ve kimliğinin değiştirilmesini amaçladığını ifade etti.

04.02.2024 15:56
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Kudüs'teki Dünya Kiliseler Konseyi Koordinatörü Yusuf Dahir, Yahudi yerleşimcilerin rahibe yönelik saldırısına tepki göstererek, saldırıların sebebinin İsrail'deki aşırılıkçı hükümet olduğunu söyledi.

Dahir, Yahudi yerleşimcilerin Kudüs'te bir rahibi hedef alan saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

Son zamanlarda, bu türden saldırıların artmasının arkasında açık bir şekilde aşırılıkçı hükümetin varlığı olduğuna dikkat çeken Dahir, "İsrail hükümetindeki Ulusal Güvenlik Bakanı (İtamar Ben-Gvir) ve Maliye Bakanı (Bezalel Smotrich) de var olan aşırılığın en önemli sebeplerinden biri. Biz bu bakanların daima bu türden aşırılıkları teşvik eden açıklamalarını televizyonlardan duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Söz konusu hükümet ve bakanlarının takındığı aşırılıkçı tavrın Gazze savaşına sebep olduğunu kaydeden Dahir, "Bu aşırılık da Kudüs'ün etnik temizliğe tabi tutulması, Yahudi olmayan ne varsa buradan uzaklaştırılmasını ve Kudüs'ün kimliğinin değiştirilmesi için çabalıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sosyal medya platformlarında yayılan paylaşımda, iki Yahudi yerleşimciden biri bölgede çekim yapan bir rahibin yanına gelerek tükürürken diğerinin de çekim yapılmasına engel olduğu görünüyor.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kudüs'teki Dünya Kiliseler Konseyi Koordinatörü: Saldırıların sebebi İsrail'deki aşırılıkçı hükümet - Son Dakika
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