Kufra'da Mülteci Felaketi: 11 Sudanlı Hayatını Kaybetti

TRABLUS, 23 Mayıs (Xinhua) -- Libya'nın güneyindeki çöl bölgesinde yer alan Kufra kenti yakınlarında araçları bozulan 11 Sudanlı mülteci susuzluktan hayatını kaybetti.

Libya Sağlık Bakanlığı Acil Durum Departmanı'nın perşembe günü Facebook üzerinden yaptığı paylaşımda, "Yerlerinden edilmiş Sudanlı mülteciler, araçlarının bozulması üzerine Sahra Çölü'nde mahsur kaldı" denildi.

Açıklamaya göre hayatını kaybedenler arasında kadın ve çocuklar da bulunurken 15 mülteciyse kurtarıldı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), bu olayın, Nisan 2023'ten bu yana 12 milyondan fazla insanın yerinden olmasına neden olan Sudan'daki çatışmalardan kaçanların karşılaştığı riskleri bir kez daha gözler önüne serdiğini vurguladı. Çatışmalar nedeniyle yaklaşık 4 milyon Sudanlı, güvenlik arayışıyla komşu ülkelere geçiş yaptı.

UNHCR verilerine göre Libya'daki Sudanlı mülteci sayısı mayıs ayı itibarıyla 313.000'e ulaştı.

Avrupa'ya ulaşmayı hedefleyen göçmen ve mülteciler için önemli bir geçiş noktası olan Libya'da siyasi istikrarsızlık ve güvensizlik hüküm sürerken bu tür rotalar giderek daha tehlikeli hale geliyor.