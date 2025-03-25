Küfür Soruşturmasında 5'i Çocuk 41 Kişi Gözaltına Alındı

Haber: Edda SÖNMEZ

(İSTANBUL) İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla sonuçlanan 19 Mart operasyonlarından sonra başlatılan Saraçhane buluşmalarının 6. gecesinde binlerce kişi arasında duyulan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın annesini hedef alan küfürle ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 5'i çocuk 41 kişi gözaltına alındı.

Konuyla ilgili gece yarısı bir açıklama yapan İçişleri Bakanı küfürle ilgili 'provokatörlerin' yakalandığını duyurdu. Savcılık kaynakları da başlatılan soruşturma kapsamında "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", "görevli memura mukavemet" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla gözaltıların yapıldığını belirtti. Operasyonlar çerçevesinde 5'i suça "sürüklenmiş çocuk (SSÇ)" olmak üzere 41 kişi gözaltına alındı.

Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.