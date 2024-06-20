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Kuğulu Park'taki yavru kuğular büyüdü

ANKARA - Kuğulu Park, bayram tatilini Ankara'da geçiren başkentlilerin en çok tercih ettiği yerlerden biri olurken 8 Mart'ta dünyaya gelen siyah kuğu yavruları, 3,5 ayda hızla büyüyerek çocukların ve vatandaşların neşe kaynağı oldu.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Kuğulu Park'ta 8 Mart tarihinde 5 siyah kuğu yavrusu dünyaya gelmişti. Park sakinleri arasında yerini alan yavrular, kısa sürede ziyaretçilerin ilgi odağı haline geldi. 3,5 ayda büyüyerek kuğular; ördek, kaz ve diğer kuşlar ile parktaki yerini aldı. Büyüyen kuğulara başta çocuklar olmak üzere vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor. Öte yandan bayram tatilini kentte geçiren Ankaralılar Kuğulu Park'ın yolunu tuttu.

"Yavru kuğuları görmüştük zaten bayağı da büyümüşler"

Tatilde bir yere gitmediklerini ancak çocukları ile kenti gezdiklerini ifade eden Hasret Atlı, "Bayram tatilinde bir yere gitmedik. Zaten doğma büyüme Ankara'lıyız, buralıyız. Çocukları Kuğulu Park'a getirip buraya gezdirmeyi tercih ettik. Daha önce yavru kuğuları görmüştük zaten bayağı da büyümüşler. Güzel, seviyoruz biz keyif alıyoruz Ankara'dan. Kuğulu Park zaten bizim için vazgeçilmezlerden biri. Çocuklarım çok keyif alıyor. Buralardaydık bir yere gitmedik yani" dedi.

Yusuf Emir Mert ise hayvanları çok sevdiğini ve tatilde büyüyen yavru kuğuları göremeye geldiğini dile getirerek, "Ben zaten hayvanları çok seviyorum. Özenle bakıldığı için de çok hızlı büyümüşler. Bence bu çok güzel bir şey olmuş. Burada iyi geçiniyorlar diye düşünüyorum. Öyle düşüncelerim var. Hayvanlar hep birlikte oynuyorlar, seviniyorlar, yüzüyorlar" diye konuştu.

Gençliğini başkentte geçiren 81 yaşındaki İzzet Tosun ise, nostalji yaşamak için Kuğulupark'a geldiğini dile getirerek, "Çocukluğum hep Kızılay'da geçti. Çocukken biz orada çalışırdık. Buraya parka gelirdik. İnsanlar buraya geliyorlar dolaşıyorlar, geziyorlar, stres atıyorlar. Son zamanlarda buralar emekli kesim daha çok gelmeye başladı. İnsanlarının çok uzaklara gitmeden buralarda streslerine atıyorlar" diye konuştu.