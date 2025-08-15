Kul Hakkı İhlalleri ve Cuma Hutbesi - Son Dakika
Kul Hakkı İhlalleri ve Cuma Hutbesi

15.08.2025 15:18
Diyanet, cuma hutbesinde kul hakkının önemi ve ihlallerinin sonuçlarını vurguladı.

Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan cuma hutbesinde, "Canın, dinin, malın, aklın ve neslin muhafazası Allah katında kutsal ve dokunulmazdır. Onların ihlali ise ağır bir vebal, büyük bir zulüm ve kul hakkına girmektir." ifadeleri kullanıldı.

"Kul Hakkı Ateşten Gömlektir" konulu hutbe, cuma vakti Türkiye genelindeki camilerde okundu.

Ailede, toplumda ve dünyada yaşanan bütün kötülüklerin temelinde kul hakkı ihlallerinin olduğu belirtilen hutbede, "Canın, dinin, malın, aklın ve neslin muhafazası Allah katında kutsal ve dokunulmazdır. Onların ihlali ise ağır bir vebal, büyük bir zulüm ve kul hakkına girmektir." açıklaması yapıldı.

Kul hakkı ihlallerinin en büyüğünün, "bir insanın canına kastetmek" olduğu vurgulanan hutbede, "Ne yazık ki bugün, Siyonist zalimler, dünyanın gözü önünde bu insanlık suçunu işlemeye devam etmektedir. Bize düşen başta Gazze olmak üzere dünyadaki zulümlere karşı sessiz kalmamak, mazlumlara maddi ve manevi desteğimizi daha da artırmaktır." ifadeleri kullanıldı.

"Kişinin kız çocuklarını mirastan mahrum bırakması kul hakkıdır"

Karşılıklı rıza olmadan Allah'ın koyduğu miras ölçüsünü değiştirmenin, ilahi adalete aykırı olduğu belirtilen hutbede, şu bilgilere yer verildi:

"Kişinin kız çocuklarını mirastan mahrum bırakması, kız çocuklarının da Allah'ın takdir ettiği hakka razı olmaması kul hakkıdır. Arazi sınırlarını ihlal ederek başkasının mülkünü gasbetmek, asılsız gerekçelerle insanların mallarına el koymak, yalan beyanlarla insanları mağdur etmek ateşten gömlek giymektir. Adam kayırmak, çalışanlar arasında adil davranmamak kul hakkıdır. İşverenin çalışanına ücretini tam ve zamanında vermemesi, gücünün üstünde iş yüklemesi, sigortasını yaptırmadan onu çalıştırması kul hakkıdır, günahtır. Çalışanın ise işverenin malına zarar vermesi, çalışma saatlerine riayet etmemesi, hasta olmadığı halde rapor alarak işe gitmemesi de kul hakkıdır, günahtır."

Zemin etüdü yaptırmadan bina inşa etmenin, inşaat malzemesinden çalmanın ve kalitesiz malzeme kullanmanın insanları aldatmak olduğu vurgulanan hutbede, "Ülkemize gelen yabancılara, yurt dışından vatanlarını ziyarete gelen kardeşlerimize alışverişte farklı tarife uygulamak, bilgisizliklerinden istifade ederek, onları aldatmak kul hakkıdır, günahtır. Hangi sektörde olursa olsun, üreticinin malını değerinden düşük alıp yüksek fiyatlara satmak, bir ürünün raf ömrünü uzatmak için içerisine sağlığa zararlı maddeler katmak, son kullanma tarihi geçmiş ürünleri piyasaya sürmek kul hakkıdır, günahtır. Stokçuluk ve karaborsacılık yaparak fiyatları yükseltmek, ölçü ve tartıda hile yapmak, ayıplı bir malın kusurunu gizleyerek satmak kul hakkıdır, haramdır." değerlendirmesinde bulunuldu.

"Sosyal medyada yalan haberlerle insanlara iftira atmak, kul hakkıdır"

Herkesin ortak kullanımına ait olan sokakları ve kaldırımları şahsi çıkarları için işgal etmenin kul hakkı olduğu ifade edilen hutbede, şunlar kaydedildi:

"Sosyal medyada, dijital mecralarda yalan ve yanlış haberlerle insanlara iftira atmak, onurlarını rencide etmek de kul hakkıdır, günahtır. Müslümana yaraşan ise helalle yetinmek, harama asla tevessül etmemektir. Hiç kimsenin şerefine ve haysiyetine dil uzatmamak, bir başkasının malına göz dikmemektir. Kul hakkı bilinci, ailede başlar. Güçlü bir eğitim ve manevi bir bilinçle kök salar. Unutmayalım ki kul hakkı, mahşerin en ağır hesaplarından biridir. Hak sahibinden helallik almadan, onun maddi ve manevi zararlarını telafi etmeden ahiretin çetin azabından kurtuluş olmayacaktır."

Kaynak: AA

