Kula'da İftar Programı Düzenlendi

Manisa'nın Kula ilçesinde kaymakamlık tarafından iftar programı düzenlendi.

Yunus Emre Kent Meydanında organize edilen programa, Manisa Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kula Kaymakamı Talha Altuntaş, AK Parti Kula İlçe Başkanı Nejat Gülmez ve vatandaşlar katıldı.

Programda konuşma yapan Kasapoğlu, ramazan ayının bereketinin, huzurunun ve kardeşliğinin anlamlı duygular içerdiğini ifade etti.

Vali Özkan ve kaymakam Altuntaş'ın da birer konuşma yaptığı program, mehter takımının gösterisiyle tamamlandı.