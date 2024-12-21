Kula\'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

Manisa'nın Kula ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında şüphelilerin ev ve araçlarında arama yaptı.
Aramalarda, tarihi eser niteliğinde 339 metal sikke, 2 küpe, profesyonel koleksiyoner büyüteci ve minyatür mikroskop bulundu.
Polis, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
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