Kula\'da Yangın Kontrol Altına Alındı

Manisa'nın Kula ilçesinde otluk alanda çıkan ve badem ağaçlarının bulunduğu bölgeye sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Hacıtufan Mahallesi Dokuzlar mevkisindeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler, rüzgarın etkisiyle çevredeki badem ağaçlarının bulunduğu alana yayıldı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve Kula Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
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