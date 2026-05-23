Kula'da Zincirleme Kaza: 8 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kula'da Zincirleme Kaza: 8 Yaralı

Kula\'da Zincirleme Kaza: 8 Yaralı
23.05.2026 16:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa Kula'da 5 aracın karıştığı kazada 8 kişi yaralandı, 1 kişi gözaltına alındı.

MANİSA'nın Kula ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 8 kişi yaralandı, 1 kişi gözaltına alındı.

Kaza, Kula-Eşme karayolu Eroğlu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Eşme yönünden Kula istikametine seyir halinde olan Hasan S., yönetimindeki 45 AFT 548 plakalı traktörü, yol kenarında durmak istedi. Bu sırada traktörün arkasından gelen Yıldıray Ü. idaresindeki 48 VY 995 plakalı otomobilin sürücüsü de hızını düşürdü. Aynı yönde ilerleyen Mustafa G. yönetimindeki 64 AEL 208 plakalı TIR, önünde yavaşlayan otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, önündeki traktöre çarptı. Arkadan gelen Aslı Y. yönetimindeki 64 HH 749 plakalı otomobil ile Muhammet Ç. idaresindeki 64 KU 110 plakalı hafif ticari araç da kazaya karıştı.

YARALILARIN DURUMU İYİ

Zincirleme kazada sürücü Yıldıray Ü., İsmail Ünlü, Yaşar Yiğit, Aynur Gökdemir, Raz Açıkgöz, Ayşe Gökdemir, Sabahat Ece ve Teslime Dallı yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ekipler tarafından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. TIR şoförü Mustafa G. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kula'da Zincirleme Kaza: 8 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trabzonspor’da Türkiye Kupası şampiyonluğuna dev prim Trabzonspor'da Türkiye Kupası şampiyonluğuna dev prim
Bilgi Üniversitesi öğrencilerinden kapatma kararına tepki Bilgi Üniversitesi öğrencilerinden kapatma kararına tepki
Yapay zeka dünyaca ünlü oyuncunun kariyerini bitirdi Yapay zeka dünyaca ünlü oyuncunun kariyerini bitirdi
Leroy Sane’nin milli takıma seçilmesi Almanya’yı karıştırdı Leroy Sane'nin milli takıma seçilmesi Almanya'yı karıştırdı
Fenerbahçe’den Final Four’a dakikalar kala zehir zemberek açıklama Fenerbahçe'den Final Four'a dakikalar kala zehir zemberek açıklama
Gözaltına alınan dünyaca ünlü şarkıcıdan polislere akılalmaz teklif Gözaltına alınan dünyaca ünlü şarkıcıdan polislere akılalmaz teklif!

16:29
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırı
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırı
16:28
Dorukhan Büyükışık’ın ölümünde tutuklu sayısı 23’e yükseldi Aralarında dönemin ilçe emniyet müdürü de var
Dorukhan Büyükışık'ın ölümünde tutuklu sayısı 23'e yükseldi! Aralarında dönemin ilçe emniyet müdürü de var
15:58
JP Morgan’daki “köle“ skandalında cinsel içerikli mesajlar ortaya çıktı
JP Morgan'daki "köle" skandalında cinsel içerikli mesajlar ortaya çıktı
15:33
Özgür Özel’in Kılıçdaroğlu ile görüşmek için tek şartı var: O ilanı göreceğim
Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu ile görüşmek için tek şartı var: O ilanı göreceğim
15:26
Özgür Özel: Kurultaya kadar grup toplantılarını ben yapacağım, uzlaşma yok
Özgür Özel: Kurultaya kadar grup toplantılarını ben yapacağım, uzlaşma yok
15:00
CHP’de grup başkanlığı seçimi tartışması: Hukuki değil siyasi bir hamle
CHP'de grup başkanlığı seçimi tartışması: Hukuki değil siyasi bir hamle
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2026 16:41:07. #7.12#
SON DAKİKA: Kula'da Zincirleme Kaza: 8 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.