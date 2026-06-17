Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, Lübnan Başbakan Yardımcısı Tarık Mitri ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Yardımcısı Kulaklıkaya'nın Lübnan Başbakan Yardımcısı Mitri ile görüştüğü belirtildi.
Görüşmede, ikili ilişkiler ile bölgesel meseleler ele alındı.
Son Dakika › Güncel › Kulaklıkaya ve Mitri Görüştü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?