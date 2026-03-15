Külliye'de Ramazan Coşkusu

15.03.2026 21:44
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Ramazan Alayı, 500 binden fazla ziyaretçiyle gerçekleşti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Külliye'de Ramazan" etkinlikleri kapsamında "Ramazan Alayı" gerçekleştirildi.

Bu yıl ramazanda 500 bini aşkın vatandaşın ziyaret ettiği etkinlikler kapsamında organize edilen alay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ana bina önünde başladı.

Ramazan Alayı'na, Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği,? Tarihi Osmanlı Birliği, Muhafız Alayı Bandosu, Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu, Tahta Bacaklar Festival Ekibi, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu ekipleri, çizgi film maskotları, ramazan davulcuları ve çeşitli gösteri grupları katıldı.

Sergi Salonu önüne kadar devam eden renkli yürüyüş, ziyaretçiler tarafından ilgiyle izlendi.

Yürüyüşün ardından Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği ve Muhafız Alayı Bandosu çeşitli marşlar seslendirdi.

Muhafız Alayı Silahlı Gösteri Grubu ile halk oyunları ekibi de vatandaşlara gösteri sundu.

Etkinlik alanına gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de gösterileri izledi, vatandaşlarla sohbet etti.

Ramazan Alayı'na katılan ve gösterileri izleyen vatandaşlardan Zeynep Demir, AA muhabirine, Kırşehir'den Ankara'ya geldiğini ve etkinliklere katıldığını söyledi.

Günün erken saatlerinde alana geldiğini anlatan Demir, "Sabahtan beri buradayız, çok eğlendik. En son mehter takımını izlemeye geldik. Bu duyguları yaşamak çok güzel, teşekkür ediyoruz. Ramazan Alayı ve bu zamana kadar olan etkinlikler aşırı güzeldi. Şehir dışından geliyoruz buraya, etkinlikleri görmeye de buraya geldik." diye konuştu.

Etkinlik alanlarında vatandaşlar yoğunluk oluşturdu

Her yaştan ziyaretçiye hitap eden, bilim, teknoloji, kültür sanat, eğitim ve atölye etkinliklerinin yanı sıra müzikallerden imza günlerine geniş bir içerik sunan "Külliye'de Ramazan" etkinliklerinde hafta sonu dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu da yaşandı.

Etkinlik alanına eşi ve çocuğuyla gelen Emre Köse, tüm kurumların stantlarını ziyaret ettiğini ve çok beğendiğini söyledi.

Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür eden Köse, "Çocuğum 3 yaşında onun için çok güzel oldu. TÜBİTAK ve Alper Gezeravcı'nın olduğu, uzayla alakalı alanlarda vakit geçirdi." dedi.

Gökçe Kabagil ise alanı oğluyla gezdiğini ve özellikle bilim alanlarının ilgisini çektiğini belirterek, etkinliklerde çocukların eğlenirken öğrendiklerini dile getirdi.

"Külliye'de ramazan bir başka"

Oyun alanlarını ziyaret eden 7 yaşındaki Elif Feyza Ekinci de "Burada çanta yaptım, tiyatro izledim. Çok eğlendim. Herkesi, arkadaşlarımı davet ediyorum buraya. İftara kadar burada vakit geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

Anne Fatma Ekinci ise etkinliklere ikinci kez geldiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Burası sadece çocuklara yönelik değil, bizler de eğlendik. Arkadaşlarla oyunlar oynadık, enerjimizi attık. Hem burada zaman hızlı geçiyor iftar için. Böyle organizasyonları her zaman bekliyoruz. Bunlar için Sayın Cumhurbaşkanı'mıza da teşekkür ederiz. Her şey çok güzeldi. Külliye'de ramazan bir başka. Herkesin gelmesini istiyoruz, kesinlikle değer."

Kaynak: AA

