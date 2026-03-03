Külliye'de Ramazan Etkinlikleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Külliye'de Ramazan Etkinlikleri

Külliye\'de Ramazan Etkinlikleri
03.03.2026 23:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Savunma Sanayii Başkanı Görgün, çocuklarla teknolojiyi tanıttı, ramazan etkinliklerini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Külliye'de Ramazan" etkinlikleri kapsamında kurulan sergi ve deneyim alanlarını ziyaret etti.

Savunma Sanayii Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyareti sırasında çocuklarla ve gençlerle bir araya gelen Görgün, Milli Teknoloji Hamlesi vurgusu yaptı.

Etkinliklerin bu yıl çok daha kapsamlı bir içerikle gerçekleştirildiğini belirten Haluk Görgün, ramazanın manevi atmosferinin kültür, sanat, bilim ve teknolojiyle birleştiğini ifade etti. Görgün, özellikle ailelerin ve çocukların gösterdiği yoğun ilgiden büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Etkinlik alanlarında gençlerin savunma sanayisindeki başarı hikayelerini yerinde gözlemlediğini kaydeden Görgün, "Gençlerimiz, ASELSAN, TUSAŞ ve diğer kurumlarımızın katkılarıyla oluşturulan alanlarda Milli Teknoloji Hamlesi ve Milli Uzay Programı ile tanışıyor. Simülatör deneyimleriyle teknolojiyi yakından hisseden evlatlarımızın merakı bilgiye, heyecanı ise hedefe dönüşüyor." dedi.

Görgün, temel amaçlarının gençlerin hem manevi değerlerini beslemeleri hem de Türkiye'nin teknolojik geleceğinde öncü olma şuurunu kazanmaları olduğunu vurguladı. Haluk Görgün, tüm Ankaralıları ve çevre illerdeki vatandaşları ramazan ayı boyunca Külliye'deki bu anlamlı buluşmalara davet etti.

SSB Başkanı Görgün'ün sosyal medya hesabında yapılan açıklamada da "Külliye'de Ramazan" etkinlikleri kapsamında KAAN Simülatörü ile Milli Muharip Uçak Deneyimi, Helikopter Simülasyon Alanı ile Uçuş Heyecanı, Mucitler Müzesi ile Bilim Tarihine Yolculuk, Ahşap Roket Yapım Atölyesi ile Tasarım ve Üretim Deneyimi, Yönlendirilmiş Enerji Sistemleri Tanıtım Alanı, Paraşüt Simülatörü ile İnteraktif Deneyim gibi etkinliklerin tüm ziyaretçilere açık olacağı bildirildi.

Etkinlik takvimine ve detaylı bilgiye ise www.kulliyederamazan.com adresinden ulaşılabilecek.

Kaynak: AA

Haluk Görgün, Etkinlikler, Teknoloji, Türkiye, Kültür, Güncel, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Külliye'de Ramazan Etkinlikleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran Dışişleri Bakanı Arakçi ilkokula düzenlenen saldırıda ölen çocuklar için kazılan mezarları paylaştı İran Dışişleri Bakanı Arakçi ilkokula düzenlenen saldırıda ölen çocuklar için kazılan mezarları paylaştı
Öğrencisinin bıçaklayıp öldürdüğü öğretmenin yıllar önceki paylaşımı ortaya çıktı Öğrencisinin bıçaklayıp öldürdüğü öğretmenin yıllar önceki paylaşımı ortaya çıktı
İsrail, İran Radyo ve Televizyon Kurumu’nu vurdu İsrail, İran Radyo ve Televizyon Kurumu'nu vurdu
Orta Doğu’da tırmanan gerilim küresel piyasaları sarstı Orta Doğu'da tırmanan gerilim küresel piyasaları sarstı
Trump: İran’a kara saldırısına gerek kalmayacak Trump: İran'a kara saldırısına gerek kalmayacak
Netanyahu: Sonsuz bir savaşta değiliz Netanyahu: Sonsuz bir savaşta değiliz

23:57
İran’dan İsrail’e yeni saldırı dalgası
İran'dan İsrail'e yeni saldırı dalgası
23:20
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Avrupa cehenneme düşecek
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Avrupa cehenneme düşecek
23:06
İran, Dubai’deki ABD Konsolosluğu’nu İHA ile vurdu
İran, Dubai'deki ABD Konsolosluğu'nu İHA ile vurdu
22:52
Trump: Hürmüz Boğazı’ndaki gemileri koruyacağız, gerekirse donanmamız tankerlere eşlik edecek
Trump: Hürmüz Boğazı'ndaki gemileri koruyacağız, gerekirse donanmamız tankerlere eşlik edecek
22:48
Ukrayna lideri Zelenski de savaşta tarafını belli etti
Ukrayna lideri Zelenski de savaşta tarafını belli etti
22:26
Trump’ın “İran cezası“ kestiği İspanya’dan ilk tepki geldi
Trump'ın "İran cezası" kestiği İspanya'dan ilk tepki geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 00:13:37. #7.13#
SON DAKİKA: Külliye'de Ramazan Etkinlikleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.