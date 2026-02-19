Külliye'de Ramazan Etkinlikleri Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Külliye'de Ramazan Etkinlikleri Başladı

Külliye\'de Ramazan Etkinlikleri Başladı
19.02.2026 16:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı ev sahipliğinde Ramazan etkinlikleri, konserler ve sergilerle kutlanıyor.

Cumhurbaşkanlığının ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TRT'nin katkılarıyla düzenlenen "Külliye'de Ramazan", ramazanın ilk gününde çeşitli etkinliklerle başladı.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, Beştepe Millet Sergi Salonu, Beştepe Millet Camisi ile Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki etkinlikler kapsamında, konserler, tiyatrolar, sinema gösterimleri, sergiler, geleneksel çocuk oyunları, sanat atölyeleri, imza günleri ve konferanslar düzenleniyor.

Programın ilk gününde Beştepe Millet Sergi Salonu'na kurulan kitap fuarı alanında çeşitli kamu kurumları ve yayınevleri ziyaretçilerle buluştu. Fuarda, Anadolu Ajansının "AA Kitap" standı da yer aldı.

Ziyaretçiler için hazırlanan deneyim alanlarında paraşüt simülatörü, "ALKA Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi Oyunu", helikopter deneyim alanı ve KAAN simülatörü ziyaretçilerin kullanımına sunuldu.

TÜBİTAK ile Türkiye Uzay Ajansı işbirliğinde hazırlanan "Ufkun Ötesinde" sergisi ilgi gördü. Sergide Türkiye'nin uzay hedefleri, Milli Uzay Programı panoları, uzay araştırmaları ve bilimsel çalışmalara yer verildi. Ayrıca TÜBİTAK atölyeleri ve bilim merkezi etkinlikleri düzenlendi.

Çocuklar keyifli zaman geçirdi

VR ile "Sıfır Atık Maratonu", "Atık Ayrıştırma Oyunu" ve "Çevre Müfettişi" uygulamalarıyla çocuklar eğlenirken öğrenme fırsatı da buldu. Bez çanta süsleme, keçeden obje yapımı, boyama atölyeleri ve ebru çalışmaları ise çocukların yoğun katılımıyla yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Yaşam Becerileri ve Değerler Atölyesi, Geleneksel Sanatlar Atölyesi, Bilim ve Keşif Atölyesi, Dijital Beceriler ve Teknoloji Atölyesi, Uzay ve Havacılık Atölyesi ile oyun ve deneyim temelli öğrenme alanları kuruldu.

Öte yandan, "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" atölyeleriyle çocuklara yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapılırken, Dijital Dünya Çocuk Hakları Sözleşmesi imza kampanyası, işaret dili deneyimi ve beyaz baston tanıtımı gerçekleştirildi.

Çocuklar atıcılık, okçuluk ve izcilik etkinlikleri ile uygulamalı trafik eğitimi alanlarında keyifli vakit geçirdi. Ayrıca ahşap beceri oyunları, boyama stantları ve VR uçan balon deneyimi ziyaretçilere sunuldu.

"Umut Acıya Direnirken" ve "Kabe Örtüleri" sergileri açıldı"

Program kapsamında Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Umut Acıya Direnirken" başlıklı resim sergisi de ziyaretçilere açıldı.

Çankaya Halk Eğitim Merkezi yaz okulu çalışmalarına katılan Filistinli öğrencilerin yağlı boya ve akrilik teknikle hazırladığı 101 eserden oluşan sergide, Gazzeli gençlerin ortaya koyduğu çalışmalar yer aldı.

Sergide, savaşın gölgesinde büyüyen gençlerin özgürlük, umut, direniş ve barış temalarını işleyen eserleri sergilendi. Tablolarda, yaşanan acılara rağmen umudu ve yeniden ayağa kalkma iradesini yansıtan kompozisyonlar dikkati çekti.

Beştepe Millet Camisi'nde ise "Kabe Örtüleri" sergisi ziyarete açıldı. Sergide, mukaddes emanetler arasında yer alan örtü örnekleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

"Külliye'de Ramazan", ramazan boyunca çeşitli etkinliklerle vatandaşları ağırlamaya devam edecek."

Kaynak: AA

Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Etkinlikler, Kültür, Güncel, Turizm, Sanat, Trt, Son Dakika

Son Dakika Güncel Külliye'de Ramazan Etkinlikleri Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galeriden aldığı lüks araçla çevirmeye girdi, hayatının şokunu yaşadı Galeriden aldığı lüks araçla çevirmeye girdi, hayatının şokunu yaşadı
Osimhen, Van Dijk’ın Galatasaray taraftarı için söylediği şeyi ilk kez açıkladı Osimhen, Van Dijk'ın Galatasaray taraftarı için söylediği şeyi ilk kez açıkladı
Ahıra giren çoban, devasa tavşan ile karşılaştı Ahıra giren çoban, devasa tavşan ile karşılaştı
Sürpriz adres Steven Caulker, Süper Lig’e geri döndü Sürpriz adres! Steven Caulker, Süper Lig'e geri döndü
Kural tanımıyorlar Deplasman yasağı olmasına rağmen tribüne girdiler Kural tanımıyorlar! Deplasman yasağı olmasına rağmen tribüne girdiler
Sıradan bir taş gibi gözüküyor, sahillerde bulan köşeyi dönüyor Sıradan bir taş gibi gözüküyor, sahillerde bulan köşeyi dönüyor
Yusuf Dikeç’in Hitman videosu sosyal medyada gündem oldu Yusuf Dikeç'in Hitman videosu sosyal medyada gündem oldu
Alev alev yandı Korkutan yangında hasar büyük Alev alev yandı! Korkutan yangında hasar büyük

15:56
TRT spikerinden Amedspor’a gösterilen kırmızı karta tepki: Anlayamadım
TRT spikerinden Amedspor'a gösterilen kırmızı karta tepki: Anlayamadım
15:36
İmamın en zor görevi: Cenaze namazını kıldırırken fenalık geçirdi
İmamın en zor görevi: Cenaze namazını kıldırırken fenalık geçirdi
15:17
Kahve almaya gitti, bir anda küresel ekonomiyi dahi katlayan servete sahip oldu
Kahve almaya gitti, bir anda küresel ekonomiyi dahi katlayan servete sahip oldu
15:06
Ne diyeceği merak konusuydu: Şemsiyesini polise tutturan kaymakamdan açıklama var
Ne diyeceği merak konusuydu: Şemsiyesini polise tutturan kaymakamdan açıklama var
14:58
Galatasaray’ın perişan ettiği Juventus’u bekleyen büyük tehlike
Galatasaray'ın perişan ettiği Juventus'u bekleyen büyük tehlike
14:57
Milli Eğitim Bakanı Tekin: ’Laikliği birlikte savunuyoruz’ başlıklı metne dava açacağım
Milli Eğitim Bakanı Tekin: 'Laikliği birlikte savunuyoruz' başlıklı metne dava açacağım
14:35
Hamaney’in yapamadığını onlar yapacak Trump’ı zora sokacak tehdit
Hamaney'in yapamadığını onlar yapacak! Trump'ı zora sokacak tehdit
14:19
Kulisleri hareketlendiren ziyaret: Mansur Yavaş, Müsavat Dervişoğlu ile görüştü
Kulisleri hareketlendiren ziyaret: Mansur Yavaş, Müsavat Dervişoğlu ile görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 17:10:59. #7.11#
SON DAKİKA: Külliye'de Ramazan Etkinlikleri Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.