Kültür AŞ'den İddialara Yanıt: 'Gerçekleri Yansıtmıyor' - Son Dakika
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Kültür AŞ'den İddialara Yanıt: 'Gerçekleri Yansıtmıyor'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kültür AŞ, usulsüzlük iddialarını yalanladı. Açıklamada, reklam alanlarının mevzuata uygun olarak kullanıldığı ve kamu zararının oluşmadığı bildirildi. Ayrıca, alınmayan hizmetler karşılığında ödeme yapıldığı iddialarının asılsız olduğu vurgulandı.

08.04.2025 15:23  Güncelleme: 16:27
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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Kültür AŞ hakkında bazı mecralarda gündeme getirilen iddialara şirketten yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "reklam alanlarının usulsüz şekilde kullanıldığı, mevzuata aykırı uygulamalarla kamu zararına yol açıldığı ve alınmayan hizmetler karşılığında ödeme yapıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı" belirtildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Kültür AŞ hakkında bazı basın yayın organlarında gündeme getirilen iddialara şirketten yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kültür AŞ hakkında bazı mecralarda; reklam alanlarının usulsüz şekilde kullanıldığı, mevzuata aykırı reklam uygulamaları karşılığında kamu zararına yol açıldığı ve alınmayan hizmetler karşılığında firmalara ödeme yapıldığı yönünde iddialar gündeme getirilmiştir. Aşağıda, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı açıkça ortaya konulmaktadır.

Yalan 1:  İBB iştiraki Kültür AŞ'nin reklam alanlarını usulsüz şekilde kullandığı yalanı.

Gerçek 1:  İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait ilgili reklam alanları, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na uygun biçimde ve herkesin katılımına açık yapılan ihalelerle Kültür AŞ tarafından işletilmeye başlanmıştır. Kültür AŞ, yalnızca ihale sonucu imzalanan sözleşme ve eklerinde açıkça tanımlanmış lokasyonlarda reklam uygulaması gerçekleştirmektedir. Bu kapsam dışında hiçbir alanda faaliyet yürütülmemekte, sözleşmede yer almayan lokasyonların kullanımı söz konusu olmamaktadır. Dolayısıyla işgal bedeli tahakkuku gerektirecek bir durum bulunmamaktadır.

İddia edilenin aksine, Kültür AŞ'nin yetkisi dışı bir alanda faaliyet yürüttüğüne veya usulsüz gelir elde ettiğine dair herhangi bir fiili ya da hukuki durum söz konusu değildir.

Ayrıca, ihale yoluyla kullanım yetkisi alınan alanlar için ilave bir izin alınması zorunlu değildir.

"Kamu zararı oluşmadı, aksine kamu adına kar sağlandı"

Yalan 2: Kültür AŞ'nin reklam alanlarında mevzuata aykırı uygulamalar yaptığı ve kamu zararına neden olduğu yalanı.

Gerçek 2: Kültür AŞ, gelir getirici faaliyetlerinde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'na tabi değildir. Aynı zamanda söz konusu işler 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamına da girmediği için, ihale yapılması zorunluluğu bulunmamaktadır.

Bu durum, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 26. maddesi uyarınca açıkça düzenlenmiştir. İddia edilen uygulamalar mevzuata uygundur ve herhangi bir usulsüzlük söz konusu değildir.

2019 öncesinden bu yana olduğu gibi, Kültür AŞ kendi iç prosedürleri çerçevesinde davet usulü ile işletme süreçlerini yürütmüş ve bu kapsamda piyasa koşullarına uygun en yüksek işletme bedelleri tespit edilmiştir.

Sonuç olarak iddia edilenin aksine, bu süreçlerde kamu zararı oluşmadığı gib, Kültür AŞ kamu adına kar elde etmiştir.

"Alınmayan hizmete ödeme yapıldığı iddiası asılsız"

Yalan 3: 23 milyon 946 bin TL tahsilatın 9 milyon 278 bin TL'lik kısmının, alınmayan hizmet karşılığı alt yüklenici şirkete ödendiği yalanı.

Gerçek 3: Kültür AŞ, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında faaliyet gösteren bir anonim şirkettir. Sosyal belediyecilik ilkeleri doğrultusunda faaliyet gösterse de, gelir getirici ticari faaliyetleri kamu hizmetinin sürekliliği ve kamu kaynaklarının verimli kullanımı açısından hayati önemdedir.

Bu kapsamda Kültür AŞ ile özel sektör firmaları arasında 'Muhtelif Reklamlara İlişkin Konsept Belirleme, Geliştirme, Uygulama ve Uygulama Sonrası Kaldırma Hizmet İşi' kapsamında sözleşmeler imzalanmıştır.

Sözleşmelerin:

Konsept belirleme ve geliştirme kısmı bizzat Kültür AŞ tarafından, uygulama ve kaldırma kısmı ise alt yüklenici tarafından yerine getirilmiştir.

Bu kapsamda, Kültür AŞ toplam 24 milyon 572 bin 25 TL gelir elde etmiş, alt yüklenici firmaya ise 7 milyon 944 bin 472,72 TL ödeme yapılmıştır.

Tüm hizmetler sözleşme hükümlerine uygun şekilde eksiksiz yerine getirilmiş; herhangi bir muvazaa, alınmayan hizmet ya da haksız ödeme durumu söz konusu olmamıştır.

İddia edildiği gibi firmaların alınmayan hizmetler karşılığında Kültür AŞ'ye ödeme yapmış olması, ticari hayatın olağan akışına da aykırıdır. Bu asılsız iddialar, yalnızca kurumu karalamaya dönük maksatlı çabalardır."

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Politika, Ekonomi, Finans, Güncel, Hukuk, Medya, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kültür AŞ'den İddialara Yanıt: 'Gerçekleri Yansıtmıyor' - Son Dakika

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