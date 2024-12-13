Kültür Bakanlığı Ödülleri Sahiplerini Buldu

Güncel

Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödüllerine Güray Müze, Türk Dünyası Vakfı ve Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık layık görüldü.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından, Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri'nin yeni sahiplerinin belli olduğunu duyurdu.

Kapadokya bölgesinin binlerce yıllık geleneksel el sanatı mirasını tanıtması, mimari yapısı ve içeriğiyle geleneksel ile moderni birleştiren yaklaşımı, ayrıca dünyanın ilk ve tek yer altı seramik müzesi olması sebebiyle Güray Müze'nin ödüle layık görüldüğünü belirten Ersoy, Türk Dünyası Vakfının ise Türk kültürü, edebiyatı ve sanatını projeler, etkinlikler ve eğitim faaliyetleriyle toplumla buluşturarak kent yaşamına katkı sağlaması, Türk dünyası için önem arz eden Eskişehir'in kültür ve turizm potansiyelini artırarak benzer girişimlere ilham vermesi dolayısıyla ödül kazandığını bildirdi.

Ersoy, Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık'ın ise galerisi, müzesi ve yayıncılık faaliyetleri ile Türk kültür ve sanatına geniş bir yelpazede büyük hizmetler sunması, sanat merkezinde her yıl 250'ye yakın kültür ve sanat etkinliği düzenleyerek sanatseverlere yaşayan bir sanatsal mekan sunması dolayısıyla ödüle layık görüldüğünü belirtti.

Bakan Ersoy, "Ülkemizin kültür ve sanatını hem ulusal hem uluslararası alanda başarıyla temsil eden bu değerli kurumlarımıza, kültürel mirasımızı gelecek nesillere aktarma yolunda gösterdikleri çabalar ve sundukları eşsiz katkılar için gönülden teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.