Kültür Sanat Haftası: Festival ve Etkinlikler - Son Dakika
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Kültür Sanat Haftası: Festival ve Etkinlikler

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Dünyada kültür sanat etkinlikleri, Venedik Film Festivali ve Rock in Rio gibi organizasyonlarla başlıyor.

Dünyanın farklı kentlerinde bu hafta sinemadan müziğe, tiyatrodan dansa ve çağdaş sanata uzanan çeşitli kültür sanat etkinlikleri gerçekleştirilecek.

83. Venedik Uluslararası Film Festivali, İtalya'nın Venedik kentinde 2 Eylül'de başlayacak. Lido di Venezia'da düzenlenecek festivalde, 12 Eylül'e kadar uluslararası sinemanın farklı örnekleri sinemaseverlerle buluşacak. Açılış töreninin ardından yarışma, Orizzonti, Venice Classics ve diğer bölümlerde film gösterimleri gerçekleştirilecek. Festival programında 3-9 Eylül'de George Clooney ve Ellen Burstyn'in yanı sıra Chloe Zhao, Luc Besson ve Luca Guadagnino'nun katılacağı ustalık sınıfları da yer alacak.

Venedik Film Festivali'nde düzenlenen Venice Immersive bölümü, 2-12 Eylül'de sanatseverleri ağırlayacak. Sürükleyici sanat ve medyaya ayrılan bölümde 26 ülkeden 68 proje, sanal ve karma gerçeklik çalışmaları, sanal dünyalar ve yerleştirmelerle izleyiciyle buluşacak.

Greenwich+Docklands Uluslararası Festivali ücretsiz açık hava programıyla öne çıkıyor

Londra'da gerçekleştirilen Greenwich+Docklands Uluslararası Festivali, 6 Eylül'e kadar tiyatro, sirk ve dans gösterilerinden oluşan ücretsiz açık hava programını kentin farklı bölgelerindeki kamusal alanlarda sanatseverlerle buluşturacak.

ABD'nin Nevada eyaletindeki Black Rock Çölü'nde düzenlenen Burning Man, "Axis Mundi" temasıyla gerçekleştiriliyor. Geçici Black Rock City'nin kurulduğu etkinlikte sanat yerleştirmeleri, performanslar ve katılımcıların oluşturduğu çeşitli projeler izlenebilecek.

52. Deauville Amerikan Film Festivali, Fransa'nın Deauville kentinde 4-13 Eylül'de gerçekleştirilecek. Festivalin 4 Eylül'deki açılış töreni ABD'li ünlü aktör Ethan Hawke'ın katılımıyla başlayacak. Dokuz kategoride 80 filmin izlenebileceği festivalde film gösterimlerinin yanı sıra sinema profesyonelleriyle buluşmalar ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Elton John Rio de Janerio'da sahneye çıkacak

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde Rock in Rio 2026'nın ilk program bölümü başlayacak. Festival 4-7 ve 11-13 Eylül'de düzenlenecek. 4 Eylül programında Foo Fighters, Rise Against, The Hives ve Nova Twins sahne alacak. 5 Eylül'de Avenged Sevenfold, Bring Me The Horizon, mgk ve Sepultura'nın yanı sıra farklı sahnelerde çok sayıda sanatçı performans sergileyecek.

Rock in Rio'nun 6 Eylül programında Black Eyed Peas, Nelly ve Calvin Harris'in de aralarında bulunduğu sanatçılar sahnede olacak. 7 Eylül'de ise Elton John, Gilberto Gil ve Jon Batiste ana sahnede müzikseverlerle buluşacak. Festivalin diğer sahnelerinde de farklı müzik türlerinden sanatçılar performans sergileyecek.

Sinema

Venedik Film Festivalinde 4-6 Eylül'de Venice Production Bridge bünyesinde Venice Gap-Financing Market gerçekleştirilecek. Etkinlikte dünyanın farklı bölgelerinden yapım aşamasındaki 65 proje, uluslararası finansman ve ortak yapım olanakları için sinema profesyonelleriyle bir araya gelecek.

6 Eylül'de ise "Final Cut in Venice" programının 14. edisyonu başlayacak. 6-8 Eylül'de gerçekleştirilecek programda Afrika ile Irak, Ürdün, Lübnan, Filistin, Suriye ve Yemen'den yapım aşamasındaki filmlere postprodüksiyon, ortak yapım ve uluslararası pazar olanakları sunulacak.

Deauville Amerikan Film Festivali'nin 6 Eylül programında da farklı kategorilerde film gösterimleri gerçekleştirilecek. Festivalin resmi programında gün boyunca yarışma filmlerinin yanı sıra özel gösterimler ve sinema profesyonellerinin katıldığı etkinlikler düzenlenecek.

ABD sinemalarında da bu hafta farklı türlerde yapımlar izleyiciyle buluşacak. "Fall 2: Deadpoint", 2 Eylül'de gösterime girecek. Michael ve Peter Spierig'in yönettiği gerilim filminde Virginia Gardner, Tom Brittney ve Grace Caroline Currey rol alıyor. Film, Tayland'daki Mount Kwan'da tehlikeli bir tahta yürüyüşünde mahsur kalan iki kadının hayatta kalma mücadelesini konu alıyor.

Grammy ödüllü şarkıcı Sara Bareilles'ın müzik kariyerine odaklanan "Sara Bareilles: Good Grief" adlı belgesel de 2 Eylül'de ABD'de gösterime girecek. Josh Alexander'ın yönettiği yapım, sanatçının 7 yıl aradan sonra hazırladığı albümün kayıt sürecini işliyor.

Dulquer Salmaan, Samyuktha Viswanathan, Mysskin ve Kayadu Lohar'ın rol aldığı "I'm Game" adlı aksiyon, suç ve gerilim filmi 3 Eylül'de izleyiciyle buluşacak. Aynı gün "Silenced" adlı belgesel de gösterime girecek.

Mark Wahlberg, Yahya Abdul-Mateen II ve Nicole Beharie'nin başrollerini paylaştığı "By Any Means", 4 Eylül'de ABD sinemalarında vizyona girecek. Elegance Bratton'ın yönettiği film, 1966 Mississippi'sinde sivil haklar liderlerinin cinayetlerini araştıran genç bir FBI ajanı ile mafya tetikçisinin işbirliğini anlatıyor.

Adria Arjona, Dan Stevens ve Eric Wareheim'ın rol aldığı "Onslaught" da 4 Eylül'de ABD'de vizyona girecek. Aksiyon, korku ve bilim kurgu sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefleyen yapım, ailesini tehdit eden saldırganlara karşı mücadele eden bir kadının hikayesini konu alıyor.

Aynı gün "The Girl in the River", "Mirzapur: The Movie" ve "P31" filmleri de ABD'de vizyona girecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kültür Sanat Haftası: Festival ve Etkinlikler - Son Dakika

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