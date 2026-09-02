Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz, TÜRKSOY Madalyası aldı

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz'e TÜRKSOY Madalyası verildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre İnceciköz, Türk dünyasının ortak kültürel mirasının korunması, müzecilik alanındaki işbirliklerinin geliştirilmesi ve Türkiye'nin kültürel miras alanındaki bilgi ve tecrübesinin Türk dünyasıyla paylaşılmasına yönelik katkıları dolayısıyla bu ödüle layık görüldü. Madalyayı TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf takdim etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İnceciköz, Türk dünyasının kültürel mirasının korunmasının ortak bir sorumluluk olduğunu belirtti.

Türk Dünyası Kültürel Miras Koordinatörlüğünün de bu sorumluluk anlayışıyla kurulduğunu ifade eden İnceciköz, "Koordinatörlüğümüzün kısa süre içerisinde gerçekleştirdiği sergi, panel, eğitim ve tecrübe paylaşımı programlarıyla Türk dünyasının farklı ülkelerindeki müzeler ve kültür kurumları arasında güçlü işbirliği zemini oluşturması bizler için büyük bir memnuniyet kaynağıdır. TÜRKSOY tarafından şahsıma tevdi edilen bu anlamlı madalyayı, Türk dünyasının ortak kültürel mirasına gönül veren ve bu çalışmaların gerçekleşmesinde emeği bulunan tüm çalışma arkadaşlarım adına kabul ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

İnceciköz, Türkiye'nin kültürel miras alanındaki bilgi ve tecrübesini Türk dünyasıyla paylaşmayı ve ortak mirasın korunmasına yönelik işbirliklerini geliştirmeyi sürdüreceklerini aktardı.