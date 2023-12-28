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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan: Kütüphanelere yönelik yatırımlar artacak - Son Dakika
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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan: Kütüphanelere yönelik yatırımlar artacak

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, vatandaşların okuma ihtiyacını, kültür ihtiyacını gidermeye yönelik çalışmalarının devam ettiğini, bu alana yönelik yatırımlarının artarak süreceğini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan: Kütüphanelere yönelik yatırımlar artacak
28.12.2023 - 12:56,
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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, vatandaşların okuma ihtiyacını, kültür ihtiyacını gidermeye yönelik çalışmalarının devam ettiğini, bu alana yönelik yatırımlarının artarak süreceğini söyledi.

Alpaslan, Artvin'in Arhavi ilçesi belediye hizmet binasının birinci katında yeniden yapılandırılan Nermin Çarmıklı Halk Kütüphanesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, kütüphaneyi yeniden hizmete açmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Kütüphanelerin, Kültür ve Turizm Bakanlığının çalışmaları arasında özel bir yere sahip olduğunu belirten Alpaslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Halkımızdan, gençlerimizden son yıllarda kütüphanelere artan bir ilgi var. Bu da bizleri oldukça memnun ediyor. Bu talebe duyarsız kalmayarak ülkemizin her bölgesinde günümüz teknolojilerini de dikkate alarak kütüphanelerimizi güncellemekteyiz. Yeni yatırımlarımızı yapmaktayız. Bugün 1300'e yaklaşan, toplumun her kesiminin ihtiyaçlarını dikkate alan kütüphanelerimiz ve teknolojinin kullanıldığı başta dijital platformlarda kitap okumayı teşvik eden uygulamalarımız var. Gezici kütüphanelerimiz var. Vatandaşlarımızın okuma ihtiyacını, kültür ihtiyacını gidermeye yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Bu alana yönelik yatırımlarımız artarak devam edecek."

Alpaslan, terör saldırılarında şehit düşen askerler ile Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına da değinen Alpaslan, şöyle konuştu:

"Gözlerimizin önünde aylardır devam eden, İsrail'in Filistin'de uyguladığı zulüm var. Gelişmiş ülkelerin seyirci kaldığı, seyirci kalmanın ötesinde desteklediği, suçsuz günahsız çocukların öldürüldüğü büyük bir vahşetin yaşandığı dünyayı görüyoruz. Kültürün, medeniyetin olduğu, okumanın olduğu, insanın önemsendiği medeniyetlerde bu tür manzaraları görmeyiz. Vahşetin, savaşın bir an evvel dinmesini dileyerek, başta Gazze olmak üzere yeryüzünde yaşanan tüm zulümlerin bir an önce sona ermesini, barışın, adaletin yeryüzünde hakim olmasını diliyorum."

Konuşmaların ardından Alpaslan ile Arhavi Kaymakamı Burak Çimşir, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu, Arhavi Belediye Başkanı Vasfi Kurdoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Yunus Emre Aytekin ve diğer ilgililer, kurdele keserek kütüphanenin açılışını yaptı.

Bakan Yardımcısı Alpaslan daha sonra kütüphaneyi gezerek ilgililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA
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