Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı: Türkiye, kültür ve gastronomisini dünyaya tanıtarak bir cazibe merkezi olacak

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Türkiye'nin, kültür ve gastronomisini dünyaya tanıtarak bir cazibe merkezi olacağını söyledi.
Alpaslan, Konya Büyükşehir Belediyesi Taşbina'da düzenlenen, Türkiye Selçukluları Hanedan Türbesindeki Naaşların Tanzim Projesi kapsamında düzenlenen panelin açılışında, Türklerin Anadolu'da büyük bir medeniyet oluşturduğunu, dünyanın en büyük imparatorluklarından birinin kurulduğunu dile getirdi.
Dünyaya örnek ve adil imparatorluğun oluşturulduğunu aktaran Alpaslan, "Bugün yaşadığımız dünyada buna ne kadar çok ihtiyacımız olduğunu da altını çizerek ecdadımıza, atalarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Tarihimize ve ecdadımıza saygı açısından da çok önemli bir proje." dedi.
Alpaslan, bu çalışmayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de takip ettiğini, çok önemli bir bilimsel ve tarihi çalışmaya imza atıldığını kaydetti.
Türkiye Selçukluları Hanedan Sergisi'nin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi olmak üzere ülkenin çok önemli alanlarında açılacağını aktaran Alpaslan, çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti.
Alpaslan, Türkiye Yüzyılı'nda her alanda başarılı çalışmaları gerçekleştirmek zorunda olduklarına dikkati çekerek, şöyle konuştu:
"Önümüzdeki yıllarda inşallah turizm gelirlerimizi 100 milyar dolara taşıyarak dünyada bu alanda en iddialı, önemli ülkelerden birisi haline geleceğiz. Övündüğümüz tarihimiz, kültürümüzü de tüm dünyaya tanıtmak ve dünyanın bu alanlara gelmesini bu çalışmalarla başarırız. Konya'mız da bu açıdan önemli merkezlerden birisi olacak inşallah. Türkiye, turizmini 100 milyar dolar gelirler seviyesine taşıyabilmesi için kültür ve gastronomisini dünyaya tanıtarak bir cazibe merkezi olacak."
Öte yandan, Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şerafettin Demirci, proje kapsamında yürüttüğü, "Selçuklu Sultanlarının Kemiklendirilmesi" çalışmasını anlattı.
Konuşmaların ardından, Türkiye Selçukluları Konya Hanedan Türbesindeki Naaşların Tanzimi Projesi'nin sonuçlarının değerlendirileceği panel oturumuna geçildi.
Programa, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan, NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, bilim insanları ve oda başkanları katıldı.
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