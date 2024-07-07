Kültür ve Turizm Bakanı: Çiftçiden alınan kira bedelleri yılda 300, son 4 yılda ise 1600 katına çıktı - Son Dakika
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Kültür ve Turizm Bakanı: Çiftçiden alınan kira bedelleri yılda 300, son 4 yılda ise 1600 katına çıktı

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CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un soru önergesine verdiği yanıtta, çiftçiden alınan kira bedellerinin yılda 300, son 4 yılda ise 1600 katına çıktığını doğruladığını belirtti. Bakan Ersoy, Eskişehir'deki vakıf taşınmazlarından elde edilen kira gelirlerini açıkladı ve bu durumun çiftçileri olumsuz etkilediğini ifade etti. Çakırözer ise bu durumu AKP iktidarının çiftçilere verdiği desteklerle çeliştiğini ve çiftçilerin zor durumda olduğunu vurguladı.

07.07.2024 14:27
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(ANKARA) - CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, soru önergesini yanıtlayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un, çiftçiden alınan kira bedellerinin yılda 300, son 4 yılda ise 1600 katına çıktığını doğruladığını belirtti.

Bakan Ersoy, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer,'in Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Eskişehir'deki arazilere yaptığı zamma ilişkin verdiği soru önergesini yanıtladı. Bakan Ersoy, Eskişehir'in ilçelerinde tarla, harman yeri, mera, arsa, bahçe ve ev vasfındaki toplam 5 bin 856 taşınmaz bulunduğunu belirtti. Eskişehir'de halen toplam 2 bin 538 vakıf taşınmazında kiracı bulunduğunu, kiracıların 2 bin 507'sini gerçek kişilerin oluşturduğunu, bu kişilerin çoğunluğunun bu arazileri tarımsal faaliyet için kullandığını ifade eden Ersoy, Eskişehir'deki vakıf taşınmazlarından 2020 yılında 4 milyon 606 bin 408 TL, 2021 yılında 6 milyon 349 bin 704 TL, 2022 yılında 7 milyon 763 bin 609 TL, 2023 yılında 26 milyon 677 bin 114 TL, 2024 yılında ise 75 milyon 609 bin 598 TL kira geliri elde edildiğini bildirdi.

CHP Eskişehir Milletvekili Çakırözer, Bakan Ersoy'un soru önergesine verdiği yanıta ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Çiftçiye bir yılda buğday için yüz 10, arpa için yüzde 3 oranında destek açıklıyorlar. Çiftçinin ekip biçtiği arazilerin kira bedelini ise yılda yüzde 300 artırıyorlar. 4 yılda yüzde 1600'leri bulan oranda zam yapıyorlar. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden sorumlu bakan bize, '2020 yılından 2024 yılına kadar kira bedellerini tam yüzde 1600 arttırdık' diyor.

AKP iktidarında zam sadece asgari ücretlinin, emeklinin maaşına yasak! Asgari ücretliye, emekliye, emekçiye yoksulluğu, pahalılığı reva gören, çiftçinin buğdayına yüzde 10 destek açıklayan bu AKP iktidarı, çiftçinin ektiği tarladan aldığı kira bedelini yüzde 1600 arttırmış. İşte Bakan'dan gelen vahim tablonun belgesi. Eskişehir'de 6 bin 223 taşınmazın kirasından 2020 yılında 4 milyon 606 bin 408 lira gelir elde edilirken, aynı taşınmazlardan 4 yıl sonra 2024 yılında elde edilen gelir 75 milyon 609 bin 598 lira! 4 yılda yüzde 1600 artış. Bir yıllık artış ise yüzde 200, yüzde 300 oranında. İşte bu belge AKP'nin emekliye, emekçiye, halka, çiftçiye reva gördüğü yoksulluğun, pahalılığın acı itirafı! AKP kendi beceriksizliğinin bedelini bu halka, Anadolu çiftçisine ödetemez."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kültür ve Turizm Bakanı: Çiftçiden alınan kira bedelleri yılda 300, son 4 yılda ise 1600 katına çıktı - Son Dakika

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