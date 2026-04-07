Bakan Ersoy: Türkiye, Ateş Çemberinde Huzur ve Güven Limanı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kilis Valisi Ömer Kalaylı'yı ziyaret ederek, Türkiye Yüzyılı yürüyüşünün kesintisiz devam ettiğini ve bölgedeki ateş çemberi içinde Türkiye'nin huzur ve güven limanı olarak farkını ortaya koyduğunu söyledi.

Bakan Ersoy, son 24 yılda Kilis'in kültür ve turizmine 412,1 milyon lira yatırım yapıldığını, ayrıca yerel yönetimlere 183 milyon TL aktarıldığını belirtti. Kilis'te 534 taşınmaz kültür varlığı ve 68 sit alanı bulunduğunu, son 23 yılda kültür varlıkları için 61 milyon lira ödenek ayrıldığını açıkladı.

6 Şubat depremi sonrasında Kilis'te 197 yapıya yardım kararı alındığını, 158 yapıya 238,6 milyon lira ödeme yapıldığını ifade eden Ersoy, hasarlı camilerin onarıldığını ve 24 vakıf kültür varlığının restorasyonunun tamamlanmak üzere olduğunu söyledi. Ayrıca, Oylum Höyük kazısına ödenek sağlandığını ve kaçakçılıkla mücadele edildiğini vurguladı.

Bakan Ersoy, bölgedeki çatışmalara değinerek, Türkiye'nin huzur ve güven limanı olarak öne çıktığını, devletin milletin güvenliğini korumada kararlı olduğunu belirtti ve Türkiye Yüzyılı yürüyüşünün sürdüğünü ekledi.