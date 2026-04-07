Bakan Ersoy: Türkiye, Ateş Çemberinde Huzur ve Güven Limanı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

07.04.2026 17:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kilis'e yaptığı ziyarette Türkiye Yüzyılı yürüyüşünün devam ettiğini vurguladı. Son 24 yılda Kilis'in kültür ve turizmine yapılan yatırımları açıkladı ve bölgedeki huzur ve güven vurgusu yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kilis Valisi Ömer Kalaylı'yı ziyaret ederek, Türkiye Yüzyılı yürüyüşünün kesintisiz devam ettiğini ve bölgedeki ateş çemberi içinde Türkiye'nin huzur ve güven limanı olarak farkını ortaya koyduğunu söyledi.

Bakan Ersoy, son 24 yılda Kilis'in kültür ve turizmine 412,1 milyon lira yatırım yapıldığını, ayrıca yerel yönetimlere 183 milyon TL aktarıldığını belirtti. Kilis'te 534 taşınmaz kültür varlığı ve 68 sit alanı bulunduğunu, son 23 yılda kültür varlıkları için 61 milyon lira ödenek ayrıldığını açıkladı.

6 Şubat depremi sonrasında Kilis'te 197 yapıya yardım kararı alındığını, 158 yapıya 238,6 milyon lira ödeme yapıldığını ifade eden Ersoy, hasarlı camilerin onarıldığını ve 24 vakıf kültür varlığının restorasyonunun tamamlanmak üzere olduğunu söyledi. Ayrıca, Oylum Höyük kazısına ödenek sağlandığını ve kaçakçılıkla mücadele edildiğini vurguladı.

Bakan Ersoy, bölgedeki çatışmalara değinerek, Türkiye'nin huzur ve güven limanı olarak öne çıktığını, devletin milletin güvenliğini korumada kararlı olduğunu belirtti ve Türkiye Yüzyılı yürüyüşünün sürdüğünü ekledi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 19:00:29. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.