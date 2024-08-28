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- Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Özbekistan'da

TAŞKENT - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, resmi ziyaret çerçevesinde Özbekistan'a geldi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, resmi temaslarda bulunmak üzere Özbekistan'a geldi. Bakan Ersoy, temasları kapsamında Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüştü. Bakan Ersoy, ayrıca Özbekistan Kültür Bakanı Ozodbek Nazarbekov, Ekoloji, Çevre Koruma ve İklim Değişikliği Bakanı Aziz Abdukhakimov ve Turizm Komitesi Başkanı Umid Şadiyev ile bir araya geldi.

Özbekistan İslam Medeniyeti Merkezi inşaatında da incelemelerde bulunana Bakan Ersoy, "Resmi ziyaretimiz ile ülkelerimiz arasındaki kültürel, sanatsal ve turizme yönelik ilişkileri daha da güçlendireceğiz" dedi.