Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, TYT 142'ncisi Ahmet Deniz'le hekimlik hedefini konuştu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) TYT Türkiye 142'ncisi, sayısal alanda Türkiye 636'ncısı olarak Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanan Ahmet Deniz ile görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ersoy, Ahmet Deniz'i Bakanlıkta kabul etti.

Ersoy da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Deniz ile eğitim hayatı ve hekimlik hedefi üzerine sohbet ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Akseki'de orman işçisi bir ailenin evladı olan Ahmet, taşımalı eğitimle başlayan, fen lisesinde yatılı devam eden eğitim hayatında TYT Türkiye 142'ncisi, sayısal alanda Türkiye 636'ncısı olarak Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandı. Zorlu hayat koşulları içinde hedefine kararlılıkla yürüyen bu genç kardeşimi yürekten tebrik ediyor, ailesine ve emeği geçen öğretmenlerine teşekkür ediyorum. Yolun açık olsun Ahmet. Daha büyük başarılara imza atacağına, azmin ve kararlılığınla gençlerimize örnek olacağına yürekten inanıyorum. Bugün başarınla bizleri gururlandırdığın gibi yarın da hekim olarak pek çok insana umut olmanı diliyorum."