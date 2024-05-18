Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı - Son Dakika
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

18.05.2024 13:50
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Ersoy, mesajında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve dava arkadaşlarının, 19 Mayıs 1919'da Milli Mücadele'yi Samsun'dan başlatışlarının 105'inci yıl dönümünü kutladı.

Ersoy, 19 Mayıs'ın milletçe mücadele verildiğinde vatanın geleceğini kurtarmanın mümkün olduğunu gösteren Kurtuluş Savaşı'nın ilk adımı, Cumhuriyet'e giden aydınlık yolunun da mührü olduğunu vurguladığı mesajında, şunları kaydetti:

"Bugün Cumhuriyetimiz, 105 yıl önce yakılan bağımsızlık meşalesinin aydınlığında geleceğe olan yürüyüşünü sürdürüyor. Kültürden bilime, sanattan teknolojiye ülkemizi bugünkünden çok daha ileri noktalara taşımada gençlerimiz, milletçe en büyük gücümüzdür. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak, gençlerimizin bu heyecanı bizim de en önemli motivasyonlarımızdan birisidir. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve vatan toprağına düşmüş tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı en içten duygularımla kutluyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı - Son Dakika

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