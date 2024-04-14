Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Adana\'da yerel medya mensuplarıyla bir araya geldi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Türkiye Kültür Yolu Festivali"nin ilk durağı olan Adana'daki Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında kentteki yerel medya mensuplarıyla bir araya geldi.
Adana Müze Kompleksi'ndeki toplantıda konuşan Bakan Ersoy, turizmden elde edilen gelirleri Kültür Yolu Festivalleri aracılığıyla kültür sanat faaliyetleri için kullandıklarını söyledi.
Ersoy, festivali geçen sene Adana'da yapmayı planladıklarını ancak Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle yapamadıklarını belirterek, "Herkese hitap eden bir festival tasarladık. Pop müzikten rock müziğe konser, geleneksel sanatlardan çağdaş sanata sergiler sanatseverlerin ilgisine sunulacak." dedi.
"Anadolu çok önemli bir mozaik, çok büyük bir zenginliği var"
Gece Müzeciliği uygulamasıyla artık müzelerin saat 24.00'e kadar açık olacağını anlatan Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu festivalde de 9 gün boyunca esnaf 3-4 ayda yaptığı kazancı yapacak. Festival tarihlerini her yıl daha erken açıklayacağız. Uluslararası programlar çok önemli. En son Formula 1'i ihale ettik ve 2026'dan itibaren Türkiye'de yapılmasını şart koştuk. Bizim amacımız kültür ve sanatı turizm açısından çok önemli bir tanıtım noktası olarak göstermek. Ülke olarak kültür ve sanatımızla rakiplerimizden ayrışıyoruz. Sonuçta herkesin doğası var. Biz kültür konusunda çok avantajlıyız. Anadolu çok önemli bir mozaik, çok büyük bir zenginliği var, bunu turizmde de kullanacağız. Elde ettiğimiz gelirleri de bunları geliştirmek için kullanmaya devam edeceğiz."
Ersoy, özellikle büyükşehirlerin turizm master planlarını hazırlaması gerektiğine dikkati çekerek, "Bakanlık olarak şehirlerimizin yerel yöneticilerinden turizm master planları yapmalarını istiyoruz. Turizm master planında şehrin bütün potansiyelleri belirleniyor. 5-10 yıllık, hatta 50 yıllık programlar dahilinde nereler öncelikli geliştirilecek ona karar veriliyor. Turizm master planı yaptığınız zaman cazibe noktalarının altyapılarını oluşturmanız lazım. Bir turizm şehri olmak için master plan olmazsa olmazımız. Belediye başkanlarınızdan ısrarla bunu sorun ve isteyin." ifadelerini kullandı.
Kültür ve Turizm Bakanlığının sinema ve dizi desteklerine ilişkin de açıklamalarda bulunan Bakan Ersoy, şunları kaydetti:
" Fransa'nın Cannes şehrinde düzenlenen televizyon endüstrisine yönelik bir ticaret fuarını 2026'da Türkiye'ye getirmek için çok yoğun bir çalışma yürütüyoruz. İnşallah onu birkaç ay içinde sonuçlandıracağız. 2025'te lansman çalışması olacak. 2026'dan itibaren İstanbul'da olacak ve böylelikle bu sahadaki pazar gelirimizi artıracağız. Sinema kanununda bazı değişiklikler yapıldı. Senaryolarında ülkenin tanıtımına yer verilen projeleri destekliyoruz. Uluslararası alanda çekimleri Türkiye'de yapılan filmlere de destek oluyoruz. Her sene film destek bütçelerimizi artırıyoruz, bundan sonra da artarak devam edecek."
Festival hakkında
Kentte bu yıl 12'ncisi "Nisan'da Adana'da" sloganıyla organize edilen karnaval, 21 Nisan'a kadar sürecek.
"Türkiye Kültür Yolu Festivali"ne dahil edilmesiyle yerli ve yabancı turist sayısını artırması beklenen karnaval, 9 gün boyunca 200'den fazla kültürel, sanatsal ve sportif etkinliğe ev sahipliği yapıyor.
Farklı noktalardaki sergi, söyleşi ve kültürel programlarla kent merkezinin tamamına yayılacak Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, çocukları da eğlenceli etkinliklerde bir araya getiriyor.
Karnavalın simgesi haline gelen "kostümlü kortej" ise 20 Nisan'da Atatürk Caddesi'ndeki geçişle katılımcıları selamlayacak.
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