Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Devlet Çoksesli Çocuk Korosunun Konserini İzledi

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Devlet Çoksesli Çocuk Korosunun "Geleceğe Çok Ses- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Özel Konseri"ni izledi.

Bakan Ersoy'u, CSO Ada Ankara fuaye alanında Devlet Çoksesli Korosu ve Çocuk Korosu sanatçıları ellerinde Türk bayraklarıyla şarkı söyleyerek karşıladı. Koronun söylediği "Türkiyem", "Vatan" ve "Atam" şarkılarına tüm konuklar eşlik etti.

CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salondaki konserde, Muammer Sun'un "Milli Egemenlik Şarkısı", Yalçın Tura'nın "Do-Re-Mi", "Çocuklar Kardeş Olur Mu", Cenan Akın'ın "Dünya Çocuklarının Şarkısı", Erdoğan Berker'in "Biz Atatürk Çocukları" başta olmak üzere çok sayıda çocuk şarkısı seslendirildi.

Piyanist Özgün Ersoy ile Elifcan Küçük ve Oğulcan Gökalp'in solist olduğu konserde, Ankara Devlet Sahne Sanatları Topluluğu Çocuk Akademisi dans gösterisi sundu. Yaklaşık 1,5 saat süren konseri müzikseverler ayakta alkışladı.

"Dünya çocuk şarkılarını, Cumhuriyet marşlarını hep bir ağızdan söyledik"

Devlet Çoksesli Korosu şefi Burak Onur Erdem, konser sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün kadar geleceği de önemsediklerini, bu yüzden çocukların sanatsal yönlerinin kuvvetlenmesi için çaba gösterdiklerini söyledi.

Çocukların çok yetenekli olduğunu ve onları geleceğin sanatçıları olarak gördüklerini belirten Erdem, "23 Nisan, Ulu Önderimiz Atatürk tarafından tüm dünya çocuklarına armağan edildi. Aynı zamanda Ulusal Egemenlik Bayramımız bugün bu açıdan da çok kıymetli. Bugün sahneyi çocuklara bıraktık. Çocuklarımızın önderliğinde, dünya çocuk şarkılarını, Cumhuriyet marşlarını hep bir ağızdan söyledik." dedi.

Sergi ziyareti

Bakan Ersoy ayrıca, CSO Ada Ankara fuaye alanındaki 81 ilden çocukların bugüne özel yaptığı çalışmalardan oluşan "İstiklal Yolu-Mutlu Çocuk Yüzleri" resim sergisinin açılışını yaptı. Sergiyi gezen, projeye ilişkin bilgi alan Ersoy, çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ersoy, Muş'ta 2012'de şehit düşen polis Hüseyin Gül'ün oğlu 12 yaşındaki Talha Gül'ün, babasının anısına yaptığı 50 yağlı boya resimden oluşan sergisini de ziyaret etti.

Talha'yı başarısından dolayı tebrik eden Ersoy, her zaman kendisini destekleyeceklerini dile getirdi.

Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Okulları 7'nci sınıf öğrencisi Talha Gül, AA muhabirine, Bakan Ersoy'un sergisini gezmesinden çok mutlu olduğunu ifade etti.

Genellikle doğa ve manzara resimleri yaptığını anlatan Talha Gül, "Sergiyi babama ithaf ettim. Babamın da resim yeteneğinin iyi olduğunu söylüyorlar. İleride hukuk okumayı planlıyorum. Hukukçu ressam olmak istiyorum, resim yapmayı devam ettireceğim." diye konuştu.

Etkinliğe Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, Telif Hakları Genel Müdürü Erkin Yılmaz da katıldı.