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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Dertour Group Otel Taahhüt Direktörü Joachim Seip ile görüştü.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dünya turizminin ve Almanya'nın önde gelen firmalarından Dertour Group Otel Taahhüt Direktörü Joachim Seip ile bir araya geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Görüşmede, Dertour'un Türkiye'deki faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik planları üzerinde istişarelerde bulunarak söz konusu faaliyetlerin artırılması için atılabilecek ortak adımları masaya yatırdık. Sayın Joachim Seip'e nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum."