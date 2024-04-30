Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, emeğin hak ettiği değeri vurguladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, emeğin hak ettiği değeri vurguladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, emeğin hak ettiği değeri vurguladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, emeğin hak ettiği değeri görmesi ve korunmasının sadece bir zorunluluk değil, aynı zamanda bir adalet meselesi olduğunu vurguladı. Ersoy, tüm çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayarak, emeğin toplumların ve insanlığın gelişiminde büyük önem taşıdığını belirtti ve bu özel günün bayram havasında kutlanmasını temenni etti.

30.04.2024 17:51  Güncelleme: 17:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, emeğin hak ettiği değeri görmesi ve korunmasının sadece bir zorunluluk değil, aynı zamanda bir adalet meselesi olduğunu ifade etti.

Bakan Ersoy, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Türkiye'de çalışma hayatındaki en önemli değerin alın teri ve emek olduğu bilinciyle tüm çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Ersoy, şunları kaydetti:

"Her türlü üretimin ve ilerlemenin temelini oluşturan emek, hem toplumların hem de insanlığın gelişiminde büyük önem taşımaktadır. Dolayısıyla, emeğin hak ettiği değeri görmesi ve korunması, sadece bir zorunluluk değil, aynı zamanda bir adalet meselesidir. Bu duygularla Emek ve Dayanışma Günü'nü bir kez daha en içten duygularımla kutluyor, bu özel günün bir bayram atmosferi içinde kutlanmasını temenni ediyorum."

Kaynak: AA

Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye, 1 Mayıs, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, emeğin hak ettiği değeri vurguladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel arasındaki görüşmenin yeri ve saati belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel arasındaki görüşmenin yeri ve saati belli oldu
17:59 Adıyaman’da iki polisi şehit eden ve tutuklanan polis memurunun ifadesi ortaya çıktı Adıyaman'da iki polisi şehit eden ve tutuklanan polis memurunun ifadesi ortaya çıktı
17:53 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten ’’Mehmet Şimşek’’ açıklaması: Desteğimiz tamdır AK Parti Sözcüsü Çelik'ten ''Mehmet Şimşek'' açıklaması: Desteğimiz tamdır
16:14 İsrail polisinin Türk vatandaşını öldürdüğü anlar kamerada İsrail polisinin Türk vatandaşını öldürdüğü anlar kamerada
15:21 Yer: İzmir Sokak ortasında insan derisi bulundu Yer: İzmir! Sokak ortasında insan derisi bulundu
17:52 İki takım da en iyilerinden olacak Milli yıldızlara Alman kancası İki takım da en iyilerinden olacak! Milli yıldızlara Alman kancası
17:07 Şırnak’ta askeri aracın devrilmesi sonucu 2 askerimiz şehit oldu: 2 yaralı Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu 2 askerimiz şehit oldu: 2 yaralı
16:41 İmamoğlu’ndan “Edanur“ paylaşımı: Sorumluları cezasız bırakmayacağız İmamoğlu'ndan "Edanur" paylaşımı: Sorumluları cezasız bırakmayacağız
16:36 İzmir’de çocuğa cinsel istismar davasında sanığa 20 yıl hapis cezası İzmir'de çocuğa cinsel istismar davasında sanığa 20 yıl hapis cezası
16:35 Londra’da kılıçlı saldırı: 13 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi Londra'da kılıçlı saldırı: 13 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
16:22 25 yıllık eşi tarafından aldatıldığını kabul eden Kibariye’den pes dedirten sözler: Her erkek yapar 25 yıllık eşi tarafından aldatıldığını kabul eden Kibariye'den pes dedirten sözler: Her erkek yapar
15:32 Valiliğin 1 Mayıs kısıtlamasına tepki gösteren Özel, AYM kararını gösterdi: Taksim’i yasaklamak anayasayı tanımamaktır Valiliğin 1 Mayıs kısıtlamasına tepki gösteren Özel, AYM kararını gösterdi: Taksim'i yasaklamak anayasayı tanımamaktır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2024 19:09:29. #1.11#
SON DAKİKA: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, emeğin hak ettiği değeri vurguladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement