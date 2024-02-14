Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizmi krizlere karşı bağışık hale getirmek için ürün ve turist çeşitliliğini artırmaya çalışıyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizmi krizlere karşı bağışık hale getirmek üzere ürün ve turist çeşitliliğini zenginleştirmeye çalıştıklarını bildirdi.
Didim Ticaret Odası'nda kentteki turizm temsilcileriyle bir araya gelen Ersoy, konuşmasında yüksek turizm potansiyeline sahip ilçeye bakanlık olarak önemli yatırımlar ve destekler sunduklarını belirtti.
Ege'nin mevcudun iki katı kadar yabancı turisti çekebilecek potansiyelinin olduğunu, bunu doğru planlamalarla devreye almak üzere Ege Turizm Merkezleri projelerini geliştirdiklerini kaydeden Ersoy, hukuki süreçlerin projeleri yavaşlattığını, 4-5 yıllık duraksamalar, etkilenmeler olabildiğini aktardı.
Turizm projelerinin siyasi bakış açılarıyla değerlendirilmemesi gerektiğini dile getiren Ersoy, "Doğrusu neyse tartışılıp onun yapılması gerekiyor. İnşallah bundan sonrası için doğru adımları hep beraber atabilirsek bu süreçleri hızlandırıp Didim'i ve Aydın'ın diğer ilçelerini de hak ettiği yere getiririz diye düşünüyorum." dedi.
"Sektörümüzü krizlere karşı bağışık hale getireceğiz"
Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın 2019'dan sonra 200 ülkede tanıtım yaptığını, dünyada en yoğun, en etkili tanıtım yapan ülke olduklarını anlatan Ersoy, son 4 yıldaki farklılaşmanın da bundan kaynaklandığını kaydetti.
Ülkenin bulunduğu jeopolitik ortamın krizlere açık bir özellikte olduğunu söyleyen Ersoy, "O zaman ne yapacağız? Bu gerçekliği biliyorsak sektörümüzü krizlere karşı bağışık hale getireceğiz. Turizmde bunu nasıl yapacağız? Ürün ve misafir çeşitliliği yapacağız. İşte Turizm Geliştirme Ajansıyla tanıtım yaparak yolcu çeşitliliğini sağlıyoruz. Arkeoloji, gastronomi gibi diğer ürünleri de işin içine katarak ürün çeşitliliği yapıyoruz." diye konuştu.
Turist sayısı arttıkça şehirlerdeki alt yapı yatırımlarının da öneminin artırdığına dikkati çeken Ersoy, "Yol desteklerinin belediyeler tarafından sağlanması lazım. Ama her şeyden önce bir plan dahilinde yani turizm master planı dahilinde bu yatırımların planlanması gerekiyor. Çünkü sınırlı kaynakla sınırsız talebi yerine getirmemiz gerekiyor. Bu turizm master planları 30 yıllık, 50 yıllık oluyor." ifadelerini kullandı.
Doğru projelerle turizm yatırımları için kaynak oluşturulabildiğini dile getiren Ersoy, ören yeri girişlerinden elde edilen gelirin yüzde 100'e yakın arttığını aktardı.
Toplantıda söz alan AK Parti Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Mustafa Savaş da Didim'in sorunlarını bildiklerini ve göreve geldikleri takdirde projelerini hayata geçireceklerini söyledi.
Programa AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten ve AK Parti MKYK Üyesi Umut Tuncer de katıldı.
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