Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk Dil Kurumu'nun 92. kuruluş yıl dönümünü kutladı

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk Dil Kurumunun (TDK) 92. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabındaki kutlama mesajında, "Dilimizin zenginliğini, güzelliğini ve özgünlüğünü koruma yolunda 92 yıldır emek veren Türk Dil Kurumumuzun kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Dilimizin gelişimine ve kültürel mirasımızın gelecek nesillere aktarılmasına verdikleri destek için tüm çalışanlarına ve gönüllülerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.