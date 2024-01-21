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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy ve Nusret Gökçe, Erzurum'u gezdi - Son Dakika
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy ve Nusret Gökçe, Erzurum'u gezdi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy ve ünlü şef Nusret Gökçe, Türkiye'nin tanıtımı ve iç turizme verilen önemin artırılmasını hedefleyen 'Rotahane Projesi' kapsamında Erzurum'un tarihi ve turistik yerlerini ziyaret etti. Erzurum'un zengin kültürel varlıkları katılımcıların büyük beğenisini kazandı. Pervin Ersoy, projeyi takip etmelerini isteyerek, Rotahane'nin 66'ncı durağı olan Erzurum'da Nusret Gökçe ile birlikte tarihi ve turistik yerleri gezdiklerini belirtti. Erzurumlular da ziyaretler sırasında Rotahane ekibine büyük ilgi gösterdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy\'un eşi Pervin Ersoy ve Nusret Gökçe, Erzurum\'u gezdi
21.01.2024 - 14:17,  Güncelleme: 14:19
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KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy ile ünlü şef Nusret Gökçe, Türkiye'nin tanıtımı ve iç turizme verilen önemin artırılmasını hedefleyen 'Rotahane Projesi' kapsamında Erzurum'un tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, Türkiye'nin zengin kültürel varlıklarını tanıtmak ve bu varlıkların iç turizm bağlamında farkındalığını arttırmak amacıyla 5 yıl önce 'Rotahane Projesi'ni hayata geçirdi. Bu kapsamda Ersoy ve ünlü şef Nusret Gökçe ile beraberindekiler, Rotahane'nin 66'ncı durağı olan Erzurum'a geldi. Ersoy ve beraberindekiler, Erzurum'un tarihi ve turistik lokasyonlarını ziyaret etti. Urartulardan Osmanlılara, Selçuklulardan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş dönemine kadar birçok eserin yer aldığı Erzurum, katılımcıların büyük beğenisini kazandı. Pervin Ersoy, 5 yıldır Türkiye'yi şehir şehir gezdiklerini belirterek, "Bugün 66'ncı şehre ulaştık. 81'inci ilimiz olan Ankara'da projeyi sonlandıracağız. Ankara'yı iple çekiyoruz. Bu projeyi sizlerin de takip etmesini istiyoruz. Lütfen Rotahane'yi takibe alın" dedi.

Her şehri ünlüsüyle gezdiklerini söyleyen Ersoy, Erzurum'da Nusret Gökçe ile tarihi ve turistik yerleri ziyaret ettiklerini ifade ederek, Nusret'in Erzurum'u çok seven memleket aşığı bir insan olduğunu söyledi. Bunun üzerine Nusret Gökçe, her zaman kalbiyle Erzurum'da olduğunu söyleyerek, "Burada öğrencilerle çok güzel bir külliye yaptık, sık sık gidip geliyorum. Dünyaca ünlü isimleri de getirmeye çalışıyorum. Havası soğuk ama insanları sıcak bir şehir" diye konuştu.

Erzurumlular da ziyaretler sırasında Rotahane ekibine büyük ilgi gösterdi.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy ve Nusret Gökçe, Erzurum'u gezdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy ve Nusret Gökçe, Erzurum'u gezdi - Son Dakika
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