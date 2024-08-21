Kültür Yolu Festivali kapsamında Erzurum'da 'Yaşayan Miras Söyleşisi ve Çalıştayı' düzenlendi - Son Dakika
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Kültür Yolu Festivali kapsamında Erzurum'da 'Yaşayan Miras Söyleşisi ve Çalıştayı' düzenlendi

Kültür Yolu Festivali kapsamında Erzurum\'da \'Yaşayan Miras Söyleşisi ve Çalıştayı\' düzenlendi

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kültür Yolu Festivalleri kapsamında Erzurum'da 'Yaşayan Miras Söyleşisi ve Çalıştayı' gerçekleştirildi. Festival, Türkiye'nin kültür ve sanat hayatına yeni bir renk ve dinamizm kazandırıyor.

21.08.2024 16:47
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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16 şehirde düzenlenen Kültür Yolu Festivalleri kapsamında, "Yaşayan Miras Söyleşisi ve Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Festivalin sekizinci durağı Erzurum'da, Erzurum Müzesi Konferans Salonu'ndaki etkinlik Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdür Yardımcısı Serkan Emir Erkmen, Prof. Dr. Dilaver Düzgün ve Ahmet Tan'ın yönetiminde düzenlendi.

Erkmen, söyleşi ve çalıştaya ilişkin, AA muhabirine, Türkiye'nin kültür ve sanat hayatına yeni bir renk ve dinamizm kazandıran Kültür Yolu Festivali'ni gerçekleştirmekten sorumlu bir genel müdürlük olduklarını söyledi.

Türkiye'nin 2006'da taraf olduğu UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi'nin de icracı birimi olduklarını anlatan Erkmen, "Kültür Yolu Festivali yaşayan mirasımızın korunmasına ilişkin çalışmalarımıza, toplumsal farkındalığı artırmaya yönelik gerçekleştirmiş olduğumuz çabalara çok önemli bir alan açtı. Bu manada festival kapsamında yaşayan mirasla ilgili çeşitli atölye çalışmaları, sanatçı buluşmaları, çocuk etkinlik sahaları ve çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Bakanlığa kayıtla 6 bine yakın "kültürel miras taşıyıcısı" sanatçı var

Festival kapsamında gerçekleştirilen "Yaşayan Miras Söyleşisi ve Çalıştayı"nın önemini vurgulayan Erkmen, şöyle devam etti:

"Bu, gerçekleştirmiş olduğumuz çalıştay çalışmalarının en önemlisi, özellerinden bir tanesi. Çünkü Bakanlığımıza kayıtlı 6 bine yakın somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı sıfatı taşıyan sanatçı var. Yurt genelinde bu festival kapsamında o sanatçılarımızla bir araya geliyor, bunların sorunlarını yerinde tespit ediyoruz. Onların çözüm önerilerini not ediyoruz ve aynı zamanda yaşayan mirasımızın korunmasına yönelik Koruma Eylem Planı çalışmalarını hayata geçiriyoruz. Bu çalışmalar kapsamında çok da önemli veriler topluyoruz, bizim için çok önemli doneler elde ediyoruz. İlkini Bursa'da gerçekleştirdik, daha sonra Trabzon, Nevşehir ve şimdi de Erzurum'da gerçekleştiriyoruz. Festivalin gerçekleştirileceği hemen tüm ilde 'Yaşayan Miras Çalıştayı ve Söyleşisi'ni hayata geçirmeye özen göstereceğiz. Böylelikle, bizi biz yapan kültürel değerler olan yaşayan mirasımızı yani somut olmayan kültürel mirasımızı korumaya yönelik çok önemli adımlar atmış olacağız."

Çalıştayın çıktılarına ilişkin de Erkmen, şunları kaydetti:

"Çalıştayımızın ana konusu mirasın aktarımı. Bir mirası yaşatabilmek için öncelikle geleneksel bilgi ve becerilerin aktarımını sağlamamız gerekiyor. Burada en önemli unsur, usta-çırak ilişkisi çerçevesinde aktarılan bilgi ve beceriler. En çok buralardan done toplamaya çalışıyoruz. Bazı alanlarda usta-çırak ilişkileri kesintiye uğramış oluyor, bazı alanlarda çeşitli sorunlar yaşanıyor. Örneğin gençlerin ilgisi, yaygın kültürel kurslarda yaşanan çeşitli sorunlar ve bunları geliştirecek çözüm önerileri. Bu donelerden yani buralardan kendimize veriler toplayarak koruma eylem planları gerçekleştireceğiz."

Kaynak: AA

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