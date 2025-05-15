Kültürel Diplomasi Günü'nde Türkiye Temsil Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kültürel Diplomasi Günü'nde Türkiye Temsil Edildi

Türkiye, Gambiya'da düzenlenen Kültürel Diplomasi Günü'nde Türk kültürünü tanıttı.

15.05.2025 11:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin Banjul Büyükelçisi Fahri Türker Oba, Gambiya Yönetim Geliştirme Enstitüsü (MDI) tarafından organize edilen ve bu yıl Yunus Emre Enstitüsü Banjul Türk Kültür Merkezinin açılmasıyla Türkiye'nin de temsil edildiği Kültürel Diplomasi Günü'ne katıldı.

Ülkenin zengin kültürel mirasını ve çok etnikli yapısını kutlayan Kültürel Diplomasi Günü'nde, Gambiya'nın önde gelen etnik toplulukları Manjago, Wolof, Sarahule, Mandinka, Serer, Jola, Aku ve Fula geleneksel kıyafetleri, müzikleri, dansları ve kültürel figürleriyle sahne aldı.

Türkiye, Banjul Büyükelçiliği ve Yunus Emre Enstitüsü Banjul Türk Kültür Merkezi aracılığıyla etkinlikte temsil edildi.

Türk standında ziyaretçilere Türk çayı, Türk kahvesi ve Anadolu mutfağından lezzetler ikram edildi. Yunus Emre Enstitüsünün kültürel diplomasi faaliyetleri hakkında bilgi verildi ve çeşitli yayımlar tanıtıldı.

Banjul Büyükelçisi Oba, etkinliğe ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Ülkenin her yerinden tüm unsurları bir arada, uyum içerisinde görmekten memnuniyet duyuyorum. Kültür, bir ülke hakkında farkındalık yaratır ve o ülkeye dair daha fazla bilgi edinme arzusu uyandırır. Bu sebeple kültürel diplomasi etkinliklerini çok kıymetli buluyoruz. Ülkemizi Yunus Emre Enstitüsü gibi önemli bir kurumla birlikte temsil etmekten gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Yunus Emre Enstitüsü Banjul Koordinatörü Halil İbrahim Efe ise şu ifadeleri kullandı:

"Yunus Emre Enstitüsü olarak temel misyonumuz, Türk kültürünü, dilini, sanatını ve tarihini dünya ile buluşturmak. Gambiya'daki faaliyetlerimiz yalnızca dil öğretimiyle sınırlı değil; aynı zamanda kültürlerarası diyalog kurarak gönüller arasında köprüler kurmayı da amaçlıyoruz. 'Çeşitlilikte Birlik' anlayışıyla düzenlenen bu etkinliğe biz de 'Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır!' diyerek Türk kahvemiz, Türk çayımız ve geleneksel tatlarımızla katıldık. Türkçe öğrenmenin avantajlarından bahsettik. Gördüğümüz sıcak ilgi bizleri daha da motive etti."

Etkinlikte; Mandinka halkına ait yüzü maske ile örtülü ve UNESCO tarafından Somut Olmayan Kültürel Miras olarak tanınan Kankurang ile Jola topluluğuna ait palmiye yapraklarıyla kaplı ve dönerek dans eden Kumpo figürleri büyük ilgi gördü. Her iki figür de geleneksel törenlerde toplumsal düzenin korunmasına yönelik sembolik roller üstleniyor.

Etkinlikte ayrıca geleneksel dans gösterileri, halk oyunları ve güreş müsabakaları düzenlendi.

Kültürel Diplomasi Günü, kültürler arası anlayışı teşvik etmek ve toplumlar arası iletişimi güçlendirmek amacıyla her yıl MDI tarafından düzenleniyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Diplomasi, Türkiye, Gambiya, Güncel, Kültür, Sanat, Yaşam, Oba, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kültürel Diplomasi Günü'nde Türkiye Temsil Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyarbakır’da dolu ve sağanak hayatı felç etti Ulu Cami şelaleye döndü Diyarbakır'da dolu ve sağanak hayatı felç etti! Ulu Cami şelaleye döndü
Oyuncu Hayal Köseoğlu’nun Kürt hareketi tepkilerin odağında Oyuncu Hayal Köseoğlu'nun Kürt hareketi tepkilerin odağında
Yüzde bile verdi Yapay zekadan bomba Türkiye Kupası tahmini Yüzde bile verdi! Yapay zekadan bomba Türkiye Kupası tahmini
Menajerinden Fenerbahçe’ye dünyaca ünlü yıldız için mesaj: İsterseniz transfer edin Menajerinden Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü yıldız için mesaj: İsterseniz transfer edin
Diş ağrısı zannetti, kalp krizi çıktı Bir detay hayatını kurtardı Diş ağrısı zannetti, kalp krizi çıktı! Bir detay hayatını kurtardı
Siyah Kalp’in veda tarihi netleşti Başrol oyuncusu son kez sete çıktı Siyah Kalp'in veda tarihi netleşti! Başrol oyuncusu son kez sete çıktı
Emekli paşanın oğlunun şüpheli ölümüne 7 yıl sonra dava Emekli paşanın oğlunun şüpheli ölümüne 7 yıl sonra dava
Yunanistan’dan tsunami uyarısı: Sahil bölgelerini terk edin Yunanistan'dan tsunami uyarısı: Sahil bölgelerini terk edin
Juventus yeni sezon formalarını tanıttı Başrolde Kenan Yıldız var Juventus yeni sezon formalarını tanıttı! Başrolde Kenan Yıldız var
Suudi Arabistan’da kraliyet sarayı bahçesine Trump için mobil McDonald’s şubesi kuruldu Suudi Arabistan'da kraliyet sarayı bahçesine Trump için mobil McDonald's şubesi kuruldu
Altın fiyatlarında bir ay sonra ilk gerçekleşti Altın fiyatlarında bir ay sonra ilk gerçekleşti

12:13
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Ankara’da İşte ilk sözleri
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Ankara'da! İşte ilk sözleri
11:59
Kremlin: Putin’in İstanbul’daki müzakerelere katılma ihtimali yok
Kremlin: Putin'in İstanbul'daki müzakerelere katılma ihtimali yok
10:18
Yangında eşi ve çocukları ölen itfaiye erinin korkunç planı Çivi ve eter detayı kan dondurdu
Yangında eşi ve çocukları ölen itfaiye erinin korkunç planı! Çivi ve eter detayı kan dondurdu
09:58
Hangi partinin oyu yüzde kaç İşte PKK’nın silah bırakması sonrası 26 ilde yapılan anketin sonuçları
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte PKK'nın silah bırakması sonrası 26 ilde yapılan anketin sonuçları
17:47
Kocaelispor ayrılığı duyurdu Batuhan Şen, Galatasaray’a geri döndü
Kocaelispor ayrılığı duyurdu! Batuhan Şen, Galatasaray'a geri döndü
17:39
Trump Katar’dan da istediğini aldı Boeing 200 milyar dolarlık uçak satışı anlaşması yaptı
Trump Katar'dan da istediğini aldı! Boeing 200 milyar dolarlık uçak satışı anlaşması yaptı
17:38
Fenerbahçe’ye müjde Jonathan David, Lille’e veda etti
Fenerbahçe'ye müjde! Jonathan David, Lille'e veda etti
17:20
Nefes borusuna yabancı cisim kaçan öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı
Nefes borusuna yabancı cisim kaçan öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı
17:20
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nu şaşırtan teklif Direkt kabul etti
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu şaşırtan teklif! Direkt kabul etti
17:10
Boğaziçi’nde Nurettin Yıldız protestosunda 6 kişi tutuklandı
Boğaziçi'nde Nurettin Yıldız protestosunda 6 kişi tutuklandı
17:09
Yıldız Tilbe ve İbrahim Tatlıses 15 sene sonra aynı projede yer aldı
Yıldız Tilbe ve İbrahim Tatlıses 15 sene sonra aynı projede yer aldı
16:54
İstanbul Havalimanı, Dünya’nın en İyi havalimanları listesinde 14. sıraya yükseldi
İstanbul Havalimanı, Dünya'nın en İyi havalimanları listesinde 14. sıraya yükseldi
16:53
China Suarez’in Mauro Icardi şaşkınlığı: Tam bir çılgınlık
China Suarez'in Mauro Icardi şaşkınlığı: Tam bir çılgınlık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2025 13:00:59. #7.12#
SON DAKİKA: Kültürel Diplomasi Günü'nde Türkiye Temsil Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.