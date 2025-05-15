Kulu'da 5.2 Büyüklüğünde Deprem

KONYA'nın Kulu ilçesinde Richter ölçeğine göre 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Konya'nın yanı sıra başta Ankara olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın merkez üssünü Konya'nın Kulu ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 15.46'da oldu. Yerin 18.73 kilometre derinliğinde olan deprem, paniğe neden oldu. İlçe merkezinde sarsıntıyı hissedenler, panikle dışarı çıktı. AFAD ve belediye ekipleri, bölgede inceleme başlattı. Deprem, Konya kent merkezinin yanı sıra başta Ankara olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

Haber-Kamera: Mehmet YILMAZ/KULU,(Konya),