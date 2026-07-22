Kulu'da Alkollü Sürücü Park Halindeki Araçlara Çarptı - Son Dakika
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Kulu'da Alkollü Sürücü Park Halindeki Araçlara Çarptı

22.07.2026 12:27
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Konya'nın Kulu ilçesinde alkollü sürücü, park halindeki araçlara çarparak kazaya sebep oldu.

Konya'nın Kulu ilçesinde otomobil park halindeki araçlara çarptı.

Kemaliye Mahallesi 138252 Sokak'ta Beytullah K. idaresindeki 34 JT 0331 plakalı otomobil, park halindeki araçlara çarparak durabildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İki iş yeri ve üç otomobilde hasar meydana geldi.

Sürücünün alkollü olduğu öne sürüldü.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Konya, Kulu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kulu'da Alkollü Sürücü Park Halindeki Araçlara Çarptı - Son Dakika

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