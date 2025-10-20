Kulu\'da Evinde Hareketsiz Bulundu

Konya'nın Kulu ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.
Yeni Mahallede kiracı olarak yaşayan 52 yaşındaki Enver Tırpan'dan haber alamayan yakınları, ikamete geldi.
Eve giren ve Tırpan'ı hareketsiz halde bulan yakınları, durumu sağlık ekiplerine haber verdi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Tırpan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Tırpan'ın cenazesi Ankara Adli Tıp kurumuna gönderildi.
