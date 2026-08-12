Farah Zeynep Abdullah'ın Ahbap soruşturmasında verdiği ifade ortaya çıktı - Son Dakika
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Farah Zeynep Abdullah'ın Ahbap soruşturmasında verdiği ifade ortaya çıktı

Farah Zeynep Abdullah\'ın Ahbap soruşturmasında verdiği ifade ortaya çıktı
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Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Ahbap Derneği soruşturması kapsamında ifade verdi. Abdullah, ifadesinde dernekle koordineli bir çalışmasının olmadığını, yalnızca Babala TV'de telefonla yardım koordinasyonu sağladığını ve iyi niyetle hareket ettiğini söyleyerek, "O dönem bir yaraya merhem olmak için toplanmış olan bağışların yerli yerinde ve tam ihtiyaç giderici olarak kullanıldığını öğrenip mutlu olmayı dilerdim. İddiaların bu yönde olduğunu görmek benim için üzücüdür" dedi.

Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ifadeye çağırılan oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı. 

Abdullah ifadesinde, "Ahbap Derneği ile koordineli bir şekilde herhangi bir faaliyetim olmadı. Ben yalnızca Babala TV'de sabahlara kadar telefon görüşmeleri yaparak yardımlar için bir koordinasyon sağlamaya çalıştım. Bunu da son derece iyi niyetlerle yürüttüm" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında ifadeye çağırılan oyuncu Farah Zeynep Abdullah 10 Ağustos'ta ifade verdi. Abdullah'ın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı.

Farah Zeynep Abdullah'ın Ahbap soruşturmasında verdiği ifade ortaya çıktı

"İDDİALARIN BU YÖNDE OLDUĞUNU GÖRMEK ÜZÜCÜ"

Farah Zeynep Abdullah savcılıktaki ifadesinde, olan biteni önce medya üzerinden kendi imkanlarıyla takip ettiğini, Cumhuriyet Başsavcılığına bizzat müracaat etmesi üzerine ise kamuoyuna yansıyan kısmından çok daha derin ve büyük sorunlar olduğunu öğrendiğini ifade etti.

Abdullah, ifadesinin devamında, "Bu durum benim üzüntümü ve hayal kırıklığımı daha da arttırdı. Kendimle ilgili olan kısım ise şundan ibarettir; ben zaten o dönem dernekle ilgili olan çalışmalara katılmadım. Derneğin faaliyetlerinin etki alanını genişletecek herhangi bir açıklamada da bulunmadım. Esasında iç dünyamda yaşanan felaket üzerine doğrudan bağış toplanmasını da tam olarak bir yere oturtamamıştım, o yüzden yapılan çalışmalara çok mesafeli yaklaşmıştım ancak elbette ki yaşanan felaket üzerine bir sosyal sorumluluğum olduğunun bilincindeydim. Bu bilinçle doğrudan depremzedelerle iletişimler kurdum. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Yaptığımı da düşünüyorum. Bunu şahsi çabalarımla ilerlettiğim için çok detayına inmek istemiyorum" dedi.

"BAĞIŞLARIN YERLİ YERİNDE KULLANILDIĞINI MUTLU OLMAYI DİLERDİM"

Ahbap Derneği ile koordineli bir şekilde herhangi bir faaliyetinin olmadığını belirten Farah Zeynep Abdullah, şunları söyledi:

"Ben yalnızca Babala TV'de sabahlara kadar telefon görüşmeleri yaparak yardımlar için bir koordinasyon sağlamaya çalıştım. Bunu da son derece iyi niyetlerle yürüttüm. Faydalı olduğumu da düşünüyorum. Şu anda o dönem bir yaraya merhem olmak için toplanmış olan bağışların yerli yerinde ve tam ihtiyaç giderici olarak kullanıldığını öğrenip mutlu olmayı dilerdim. Bununla gururlanmak isterdim ancak durumun tam aksi olduğunu, en azından iddiaların bu yönde olduğunu görmek benim için üzücüdür."

Kaynak: DHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Farah Zeynep Abdullah, Güncel, Ahbap, Son Dakika

Son Dakika Güncel Farah Zeynep Abdullah'ın Ahbap soruşturmasında verdiği ifade ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Aaarıza Muhabbetler !! Aaarıza Muhabbetler !!:
    milletten yardım parası adı altında para topluyorsanız bu paranın hangi emellere hizmet ettiğini takip etmek zorundasınız ben parayı topladım ne oldu bilmiyorum demek sizi suç ortağı olmaktan kurtarmaz 1 0 Yanıtla
  • Ramazan Güler Ramazan Güler:
    Ay canım benim at yalani 0 0 Yanıtla
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