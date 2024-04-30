Kulu'da Şiddetli Yağışlar Sonucu Su Baskınları - Son Dakika
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Kulu'da Şiddetli Yağışlar Sonucu Su Baskınları

Kulu\'da Şiddetli Yağışlar Sonucu Su Baskınları

Konya'nın Kulu ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle Celep Mahallesi'nde su birikintileri oluştu. İtfaiye ekipleri, mahsur kalan vatandaşları ve küçükbaşları kurtararak tahliye çalışması başlattı. Kulu Kaymakamı ve Belediye Başkanı, çöken mezarlık istinat duvarının bulunduğu mahallede inceleme yaptı. Sabah saatlerinde hasar tespit çalışmaları başlatılacak.

30.04.2024 01:21
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Konya'nın Kulu ilçesinde sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Celep Mahallesi'nde akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle yollarda ve bahçelerde su birikintileri oluştu, bazı evleri ve ahırları su bastı.

İtfaiye ekipleri, mahsur kalan vatandaşları ve küçükbaşları kurtararak, tahliye çalışması başlattı.

Kulu Kaymakamı Ömer Faruk Canpolat ve Kulu Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir, istinat duvarı çöken mezarlığın bulunduğu mahallede inceleme yaptı.

Gurbetçilere ait boş evlerin çoğunlukta olduğu belirtilen mahallede, sabah hasar tespit çalışması başlatılacağı öğrenildi.

Kaynak: AA

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