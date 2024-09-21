Kulu\'da Yol Kenarında Ceset Bulundu

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Konya'nın Kulu ilçesinde yol kenarında bir erkeğe ait ceset bulundu.

Karşıyaka Mahallesi Ankara Caddesi'nde refüjde bulunan süs bitkilerinin altında bir kişinin hareketsiz yattığı ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin ve Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından yapılan kimlik tespitinde cesedin 44 yaşındaki Ayhan Çelik'e ait olduğu öğrenildi.

Vücudunda herhangi darp ve yaralanma izine rastlanmayan Çelik'in cenazesi incelemelerin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.